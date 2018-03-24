Пока все следят за Россией, Китай наращивает влияние – австралийский эксперт

По словам бывшего советника правительства Австралии, все мировое внимание сосредоточено на "российской кампании по расширению влияния", тогда как Китай со схожей кампанией справляется лучше

Основная разница между российской и китайской "кампаниями по расширению влияния" заключается в том, что Китай с ней справляется лучше, нежели Россия, заявил бывший советник правительства Австралии Джон Гарнат, передает Business Insider.

В рамках выступления перед комитетом палаты представителей США по вооружённым силам Гарнат, отвечая на вопрос, почему все внимание сосредоточено исключительно на России, хотя есть такие страны, как Китай, Саудовская Аравия и Катар, чьи действия преследуют схожие цели, заявил, что дело в том, что "Китай в этом очень хорош".

Еще одной причиной он назвал разницу в подходах, которых придерживаются Россия и Китай. В отличие от России, которая просто выбирает удачное время, Китай придерживается долгосрочной стратегии.

"Так что Китай часто действует постепенно, в то время как Россия обычно наносит целенаправленные, резкие удары", — приводит издание слова Гарната, который также добавил, что это не означает, что китайским методам можно придавать меньшую значимость, нежели российским.

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Кроме того, по его словам, китайцы "прикладывают колоссальные усилия, для того чтобы убедиться в том, что мы не обсуждаем то, что они делают".

При этом он считает, что как в Австралии, так и в США, не удалось обнаружить большую часть подобной деятельности. Тем не менее пока США сосредоточились на российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года, Австралия боролась с вполне очевидными попытками Коммунистической партии Китая незаметно повлиять на австралийских политиков и общество в целом.

В прошлом году в рамках борьбы с китайским влиянием правительство Австралии приняло закон, который расширял понятие "иностранного вмешательства" и способствовал его обнаружению, передает издание.

Напомним, Лондон намерен "ликвидировать кремлевские сети" во всей Европе.

Также сообщалось, что в США началось расследование против американской оружейной компании, связанной с Путиным.