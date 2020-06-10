Полиция наказала Зеленского за визит в кафе: сколько заплатит президент

Для Зеленского это будет, наверно, самый дорогой кофе в жизни

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Чернигов намекнул, что ему таки выписали штраф за то, что выпил кофе в одном из заведений Хмельницкого в нарушение карантина. А в полиции подтвердили, что на него составлен протокол.

Сегодня глава государства с визитом находится в Черниговской области. Во время подхода к прессе он снял маску и отшутился, вспомнив про недавний случай в Хмельницком.

"Можно снять маску? Так лучше слышно ... Будет, как в Хмельницкой области – выпишут мне штраф, и, в принципе, правильно сделали", – сказал Зеленский.

В то же время в Нацполиции заявили, что по результатам проверки были составлены административные материалы по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) на Владимира Зеленского и его спутников, которые с ним посещал кафе в Хмельницком: руководителя Офиса президента Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, председателя Хмельницкой ОГА Дмитрия Габинета и мэра Хмельницкого Александра Симчишина.

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Также протокол составлен и на владельца кафе, который, вопреки карантинным ограничением, возобновил работу, а затем обслуживал посетителей (на тот момент кафе имело право принимать посетителей только на летней площадке, а не в помещении).

В полиции напомнили, что нарушение правил карантина наказывается штрафом для граждан от 17 000 до 34 000 гривен.

Как сообщали новости "Сегодня", 4 июня Владимир Зеленский в Хмельницком нарвался на штраф за посещение кафе во время карантина. На тот момент еще не разрешалось заведениям общественного питания принимать посетителе в помещении, а только на летних площадках. Кроме того, в кафе разрешается за одним столом не более четырех человека, а с Зеленским их было больше. Впрочем, президент не спорил с этим и согласился заплатить, если ему выпишут штраф.

Смотрите также видео, как Зеленский заезжал на МакДрайв за кофе:

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