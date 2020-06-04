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Зеленского могут оштрафовать за нарушение карантина: что произошло

4 июня, 12:16

Денис Беспалов Денис Беспалов

Во время визита в Хмельницкую область президент мог нарушить карантинные ограничения

Президента Владимира Зеленского могут оштрафовать за нарушение карантинных норм во время его поездки в Хмельницкую область. Об этом журналистам сказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

В частности, журналисты обратили внимание Геращенко на фото, где президент с еще четырьмя чиновниками пьет кофе в одном из кафе Хмельницкого. На заднем фоне также виден заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко. Все попавшие в кадр без масок.

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/ Фото: president.gov.ua

По мнению журналистов, такие действия главы государства являются нарушением установленных в стране карантинных ограничений.

"Я не знаком с этим фото. Я изучу это вопрос. Я пока его не видел", - сказал Антон Геращенко.

Он также напомнил, что полиция ранее уже штрафовала Зеленского.

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"Полиции не впервой штрафовать президента. Когда Владимир Зеленский показал свой бюллютень в апреле 2019 года ,он был оштрафован за разглашение тайны голосования", - сказал он.

По словам замглавы МВД, "компетентные органы полиции рассмотрят данный вопрос". Если факт нарушения подтвердится, президенту грозит штраф.

"Штрафы у нас по нарушению карантинных норм 17 тысяч гривен", - сказал Антон Геращенко.

Напомним, 3 июня Владимир Зеленский посетил с рабочей поездкой в Хмельницкой области. Там Владимир Зеленский не только работал, но и успел прогуляться по городу, также он выходил на утреннюю пробежку и рассказал журналистам, как занимается спортом и что пьет достаточно много кофе.

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Смотрите также видео, как Зеленский заезжал на МакДрайв за кофем:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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штрафы карантин Владимир Зеленский

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