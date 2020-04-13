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  1. Новости политики

Полиция узнает все: в Раде намерены разрешить обработку персональных данных "групп риска" по COVID-19

13 апреля, 14:29

Виталий Рябошапка, Юрий Божко

Норма уже вызвала определенные опасения относительно возможных злоупотреблений

Проект изменений в закон "О защите населения от инфекционных болезней" по предотвращению распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" (№3320), который Верховная Рада планирует рассмотреть сегодня на внеочередном заседании, позволяет правительству в решении об установлении карантина определять "особый порядок учета, регистрации и обмена информацией о случаях заболевания на период карантина".

Норма уже вызвала определенные опасения относительно возможных злоупотреблений с использованием персональных данных больных. Однако авторы уверяют, что она является временной, только на период карантина и 30 дней после и является вынужденной.

"К сожалению, многие наши граждане регулярно нарушают условия самоизоляции. А это несет угрозу жизни и здоровью практически каждому ... И может привести к развитию худшего сценария. Возникла ситуация, когда из-за отсутствия оперативной информации (в отношении граждан, должны находиться в самоизоляции, – ред) представители правоохранительных органов не имеют оснований и возможности устанавливать факт нахождения лица за пределами места обязательной самоизоляции", – рассказала в комментарии сайту "Сегодня" инициатор и соавтор законопроекта, народный депутат Оксана Дмитриева (фракция "Слуга народа").

По словам народного депутата, норма "касается только тех, кого госпитализированы и тех, кто находится на самоизоляции (больные с легким течением болезни, лица с подозрением на COVID-19, контактные и те, кто вернулся из-за границы)".

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"Все эти данные после завершения карантина будут обезличены, или уничтожены", – подчеркнула народный депутат.

Напомним, Верховная Рада планирует рассмотреть сегодня на внеочередном заседании проект изменений в закон "О защите населения от инфекционных болезней" по предотвращению распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" (проект 3320). В случае его утверждения в законодательное поле будут введены понятия "самоизоляция", "обсервация" и "обсерватор". Местной власти позволят создавать временные специализированные госпитали.

Сайт "Сегодня" ведет онлайн-трансляцию и текстовый онлайн заседания.

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Верховная Рада депутат проект народный депутат законопроект слуга народа особый порядок самоизоляция

Источник: Сегодня

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