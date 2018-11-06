Политик рассказал, как государству стоит поддержать аграриев

Эффективная государственная программа развития села необходима Украине, а следом за ним будет развиваться и бизнес – глава оппозиционного правительства Борис Колесников обсудил перспективы отечественных перерабатывающих заводов с предпринимателями Винницкой области.

В частности, он отметил, что люди не будут выезжать на заработки за границу, если поощрить крестьян и фермеров выгодными кредитами. На своих землях они смогут выращивать овощи, фрукты и орехи, начнут строить и перерабатывающие заводы. Следовательно, государственный бюджет наполнится налогами.

"Высокая добавленная стоимость – это животноводство, садоводство, ягодные фермы. То есть там, где с гектара вы получаете не пятьсот долларов за три тонны пшеницы, а где вы получаете пятнадцать-двадцать тысяч долларов. Тогда люди останутся в Украине. Будут полные семьи, и все деньги останутся украинцам на социальные программы и Пенсионный фонд", – рассказал глава оппозиционного правительства Борис Колесников.

Ранее Колесников призвал власти поддержать транспортную отрасль – глава оппозиционного правительства отметил, что перевозчикам нужно обеспечить достойный уровень зарплат.

Отметим, недавно были определены украинские студенты – победители конкурса "Железнодорожник 2018" Фонда Бориса Колесникова. От Фонда молодые специалисты выиграли поездку на самую крупную выставку в мире InnoTrans 2018, которая проходит в Берлине.