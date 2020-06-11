Политика Кремля по Украине не изменилась: Волкер о замене Суркова на Козака

Замена куратора по Украине может быть связана с внутренним противостоянием в Кремле, считает дипломат

Ранее в Украине уже отмечали, что замена ответственного по украинскому направлению Владислава Суркова на Дмитрия Козака не имеет значения. С этим сейчас согласен и бывший представитель США по Украине Курт Волкер, по мнению которого политика России все равно не изменилась.

Об этом он сказал во время онлайн-конференции о текущей ситуации на Донбассе, организованной Atlantic Council, передает "Укринформ".

"Я не считаю, что замена Владислава Суркова на Дмитрия Козака свидетельствует о каких-либо изменениях в российской политике. Политика России определяется Путиным, и он продолжает поддерживать агрессию низкой интенсивности внутри Украины, чтобы оказать давление на украинское правительство", – сказал американский дипломат.

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Он отметил, что Москва пытается решить все по Донбассу без Украины, что и доказал недавний визит Козака в Берлин, поэтому "в этом политика России не изменилась". А вот причиной замены Суркова он называет возможное внутреннее противостояние в окружении Путина.

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"Я думаю, что Сурков все больше отдалялся от Путина, и в определенный момент он уже не воспринимался лицом, способным близко общаться с Путиным, как раньше, когда он начинал", – сказал Волкер и отметил, что еще на посту спецпредставителя по Украине замечал, как Козак все больше и больше влиял на позицию РФ на украинском направлении.

По его мнению, теперь новый куратор украинского направления имеет более близкий канал общения с Путиным, хотя это "не является признаком какого-либо нового интереса (Москвы – ред.) достичь реального урегулирования (на Донбассе – ред.)".

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"И когда я говорю об урегулировании, я хочу быть четким: мы говорим о выходе России из Украины", – подчеркнул американский дипломат.

Напомним, 25 января стало известно о неожиданном уходе помощника президента РФ Владислава Суркова с госслужбы, тем самым он больше не будет курировать т.н. "Л/ДНР". Ожидается, что в вопросах Украины его заменит заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак. Читайте подробнее, что известно о новом кураторе "Л/ДНР".

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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