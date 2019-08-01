Глава государства находит время не только отчитывать чиновников и держать на контроле ситуацию в стране

Фото: facebook.com/zelenskiy95

"Политика политикой, а спорт никто не отменял": Зеленский показал новое фото из спортзала https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 2019-08-01T09:52:58+03:00 Политика Глава государства находит время не только отчитывать чиновников и держать на контроле ситуацию в стране

Президент Владимир Зеленский опубликовал новое фото из спортзала, где он занимается, судя по всему, перед началом рабочего дня. Соответствующий снимок он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Политика политикой, а спорт никто не отменял. Доброе утро", – написал он.

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Как известно, президент Украины любит заниматься в спортзале рано утром, перед началом рабочего дня. Об этом ранее рассказывал заместитель главы президентской администрации Сергей Трофимов. По его словам, президент раньше всех приезжает на Банковую, чтобы успеть потренироваться. Он отметил, что у Зеленского гораздо более жесткий график, чем у всех сотрудников Офиса – в первые дни президентства даже засиживались до 1-2 часов ночи.

Как сообщали новости "Сегодня", Президент Владимир Зеленский известный любитель занятий в спортзале, причем делает это он практически везде. Так, например, во время его визита в Брюссель он и там посетил спортзал и даже давал интервью на велотренажере. Один из трех тренеров гаранта Вадим Данильченко рассказал, как Зеленский занимается спортом и как питается.

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