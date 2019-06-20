Как Зеленский занимается спортом: тренер рассказал об упражнениях и питании президента

У главы государства три тренера, а в спортзал ходит даже на Банковой перед работой

Фото: facebook.com/zelenskiy95.

Президент Владимир Зеленский известный любитель занятий в спортзале, причем делает это он практически везде. Так, например, во время его визита в Брюссель он и там посетил спортзал и даже давал интервью на велотренажере. Один из трех тренеров гаранта Вадим Данильченко рассказал, какие виды спорта предпочитает глава государства, и как он питается.

Об этом пишет "Новое время" по материалам, предоставленным Администрацией президента.

Оказывается, Зеленский занимается по трем направлением: тайским боксом (отдельный тренер), бассейн – еще один тренер; за организацию тренировочного процесса, питание и фитнес отвечает Данильченко. По его словам, президент любит заниматься до работы – рано утром, тренировки начинаются в 7:30 и длятся в районе часа.

Фото: instagram.com/zelenskiy_official

"На сегодняшний день график Владимира состоит из пяти тренировок в неделю. Естественно, он подстраивается под занятость и планы Владимира, а также зависит от его самочувствия и тех целей, которые мы в данный период времени преследуем. Сейчас у нас нет целей накачать мышечную массу. Главное — здоровье, энергия и бодрость. Мы уже занимались в тренажерном зале прямо на Банковой. Это удобно, и после душа и завтрака Владимир сразу приступает к работе", – рассказал тренер.

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Данильченко отметил, что любимые упражнения гаранта – жим штанги лежа, но делает он его всего раз в неделю. Из нелюбимых – упражнения на ноги, пресс или супер-сет (очень интенсивные упражнения с максимально коротким отдыхом).

Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Также инструктор назвал главные принципы питания Зеленского:

не переедать. График питания президента составлен на основе суточного расхода калорий;

снижать калорийность блюд к ужину: самые плотные приемы пищи в президентском меню — это второй завтрак (после тренировки) и обед;

исключить высокоуглеводные и сахаросодержащие блюда. Зеленский не употребляет мучные и кондитерские изделия, различные соусы, в которых есть сахар;

употреблять достаточное количество воды – в течение дня президент выпивает 2−2,5 литра воды;

уделять достаточное время сну, хотя из-за плотного графика президент не спит необходимые 8 часов в сутки, а остается на сон в среднем 6 часов.

Алкоголь президент Украины употребляет только в виде вина (предпочитает красное сухое), а Данильченко отмечает, что в этом нет ничего страшного, если Зеленский пропустит бокальчик за ужином.

Как сообщали новости "Сегодня", заместитель главы президентской администрации Сергей Трофимов рассказывал о рабочем графике Зеленского. По его словам, после вступления в должность новый глава государства работает до ночи и проводит ежедневные собрания.

Также мы публиковали подборку о том, как занимаются спортом политики и чиновники. Зеленский "ушел в заплыв" и показал класс на турнике, а Яценюк удивил необычными упражнениями.

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