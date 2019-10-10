Политика российских властей по отношению к Украине может измениться – Зеленский

Украина никогда не сдаст свою территорию и никогда не сдаст свою независимость

/ Фото: president.gov.ua

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Президент Владимир Зеленский допускает, что политика российских властей в отношении Украины может измениться. Об этом он сказал во время пресс-марафона, который показывает сайт "Сегодня".

"Есть шанс, что и российская сторона устала от этого процесса. Надеюсь, все понимают, что Украина никогда не сдаст свою территорию и никогда не сдаст свою независимость. Я думаю, что если сначала у кого-то были такие мысли, сейчас все это понимают. Думаю, это важная вещь, которую осознает Российская Федерация, а также боевики на временно оккупированных территориях", – сказал президент.

"Раньше была информационная политика, которая рассказывала, что мы здесь страшные фашисты, хотим запретить говорить на русском языке и т.д. Сейчас в России очень высокий процент людей, которые понимают ... , что эта история со мной не работает. Вы знаете, какие у меня либеральные взгляды в этом направлении. Поэтому, думаю, что у нас есть возможность говорить с Российской Федерацией", - добавил Зеленский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы как можно быстрее разрешить конфликт между странами. Президент отметил, что Украина сделала много шагов ради встречи в "нормандском формате" и теперь ждет соответствующего желания и от Москвы.

10 октября в 13:00 смотрите спецвыпуск "Сегодня" о пресс-марафоне с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщали новости "Сегодня", глава МИД Украины Вадим Пристайко уже заявлял, что Россия хочет отменить встречу "нормандской четверки". По его словам, Россия вынуждена искать новые и новые основания, чтобы не проводить ее. Киев выполнил два условия Москвы, однако теперь появилось еще одно.

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