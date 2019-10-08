Политики настаивают на запрете импорта электроэнергии из России

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На сайте президента появилась петиция с требованием запретить импорт российской электроэнергии.

За последние 4 года Украина не купила ни одного кремлевского киловатта. Делать это по двусторонним контрактам было запрещено. Что же изменилось? А, самое главное, кто все это изменил? В этом разбирались корреспонденты "Сегодня".

В петиции, появившейся на сайте президента под авторством энергетического эксперта Александра Трохимца, говорится: "Запретить импорт электроэнергии из России, который стал возможен благодаря народному депутату Украины Андрею Герусу".

"Что касается правки Геруса, по моему мнению, как юриста, она была внесена с грубым нарушением не только регламента, как процедуры, а и тех договоренностей, которые Украина выстрадала и сейчас отстаивает в соглашении Украина-ЕС", – объяснят президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец.

Поправку Андрей Герус, председатель профильного парламентского комитета, внес почти ночью. Это поправка к законопроекту об использовании ядерной энергии.

"Неожиданно в ночь, перед рассмотрением в сессионном зале уже этого законопроекта во втором чтении, каким-то образом председатель комитета господин Герус внес поправку. И, собственно, пролоббировал покупку дешевой электроэнергии из Российской Федерации именно компанией Игоря Коломойского", – говорит народный депутат Иванна Климпуш-Цинцадзе (фракция партии "Европейская солидарность").

Первые 100 МВт из России купила компания "Юнайтед Энерджи". Она – из группы "Приват", информирует онлайн- портал юридических лиц Украины YouControl. Сам господин Герус отрицает, что деньги предприятия пошли в страну агрессора.

"Двусторонние контракты не работают, даже технически никто бы не успел договориться", – говорит народный депутат, председатель комитета по вопросам энергетики и жилищно коммунальных услуг Андрей Герус.

Между тем в "Укрэнерго" подтвердили: электроэнергию из России по двусторонним контрактам, действительно, импортируют. Сотрудничество со странами, не входящими в Европейское энергетическое общества, восстановлено. Подтверждает это и Президент Беларуси.

"Серьезные предпосылки для взаимовыгодно сотрудничества создаёт открытие украинского рынка электроэнергии, мы уже заключили ряд коммерческих контрактов на ее поставки в Украину, а с запуском Белорусской АЭС в 2020 году нам будет очень интересен опыт работы украинской атомной энергетики", – заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Российская Федерация строит на территории Белоруси Островецкую атомную электростанцию, она запустится в следующем году. Российская Федерация предпринимала попытки найти рынки сбыта в Польше, Литве. Литва приняла закон о том, что Островецкая АЭС представляет угрозу национальной безопасности. Поляки тоже отказались. И вдруг здесь приходим мы! Ну где логика вообще? Это угроза энергетической и национальной безопасности", – говорит медиадиректор Ассоциации "Украинский ядерный форум" Ольга Кошарная.

Энергокапитуляция – так эксперты окрестили идею покупать российское. Едва ли не единственным выходом считают вмешательство президента. Подписанты петиции просят подать в Верховную Раду неотложный законопроект, который запретит коммерческий импорт электроэнергии из России. Слишком опасно отдавать энергетический рычаг в руки Кремля, уверены эксперты.

Ранее ряд энергоэкспертов расценили начало импорта электроэнергии из РФ как угрозу энергонезависимости Украины и будущий инструмент давления со стороны Кремля на украинскую власть. Народный депутат Украины Михаил Бондарь заявил, что будет инициировать отмену поправки Геруса об импорте электроэнергии. 4 октября на сайте президента была зарегистрирована петиция о запрете импорта электроэнергии из России.

О том, почему эксперты уже назвали произошедшее энергетической капитуляцией, узнавайте в спецрепортаже "Сегодня":

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