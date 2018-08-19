Политолог о визите Путина на свадьбу главы МИД Австрии: "Танцы на крови"

Приглашение президента РФ Владимира Путина на свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и его танцы с молодой свидетельствуют о том, что Вена продемонстрировать свою лояльность к Кремлю, виновному в смерти тысяч украинцев.

Об этом политический обозреватель Алексей Минаков пишет на своей странице в Facebook.

"Позор – наиболее точная оценка поступка министра МИД Австрии, которая пригласила Путина на свадьбу и станцевала с ним.

И Украина должна осудить этот постыдный и гнусный инцидент. Как минимум, высказать свое удивление братанием европейских партнеров с человеком, который повинен в убийстве тысяч украинцев.

Ведь действительно, зачем приглашать на свадьбу одиозного политика иностранного государства? Не ограничиться ближайшими родственниками и друзьями, а пригласить известного в мире диктатора?

Не для того ли, чтобы продемонстрировать свою лояльность к Кремлю? Мы же помним, что Австрия – одна из немногих стран, которая не высылала российских дипломатов и намекала на отмену санкций против России.

А что касается непосредственно танцев Путина с г-жой Кнайссль – очень напрашивается выражение "кто девушку ужинает, тот ее и танцует". Странно, что Путин не выпил с ней на брудершафт.

Более того, Путин привез с собой Кубанский казачий хор, который буквально в мае выступал на открытии незаконно построенного Крымского моста.

Европа устроила танцы на крови. После футбола в крови", – делает вывод политолог.

Напомним, известный немецкий журналист Борис Райтшустер назвал встречу канцлера ФРГ Ангелы Меркель с Путиным "позором и предательством Украины".

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