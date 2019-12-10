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Политолог рассказал, как Зеленский и Путин удивили друг друга

10 декабря, 14:13

Виталий Рябошапка

Оказалось, что Зеленский жесткий переговорщик, говорит Владимир Фесенко

/ Фото: Сегодня

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В ходе первой личной встречи, состоявшейся в рамках переговоров в "нормандском формате", президенты Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин смогли удивить друг друга.

Такое мнение в комментарии сайту "Сегодня" высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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"Встреча лицом к лицу с российским президентом для Зеленского стала хорошим уроком. Думаю, у него стало гораздо меньше иллюзий относительно готовности Путина договариваться. Потому что ранее у главы украинского государства были очень заметны надежды, что ему удастся переубедить Путина. Это объяснимо. Зеленский – другой. Он, как простой человек, который хочет мира и верит, что все хотят мира. И он надеялся увидеть такого же человека. А увидел абсолютно циничного, матерого политика, который исходит из своих политических интересов и не собирается идти на какие-то уступки", – сказал политолог.

В то же время, по его словам, украинский президент также раскрылся перед Путиным с неожиданной стороны.

"Путин также не ожидал увидеть такого Зеленского. Думаю, у него было такое предвзятое, пренебрежительно отношение: приехал новичок, бывший комедиант, "салага". Сейчас мы тебя научим жизни! Но оказалось, что Зеленский жесткий переговорщик. Путин понял, что простых переговоров с Зеленским у него не будет".

Политолог Виталий Бала в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, что встреча "Нормандской четверки" в Париже очертила как позитивные для Украины моменты, так и негативные. Главный вопрос в том – как достигнутые договоренности будут имплементированы .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Итоги встречи Зеленского и Путина: почему Россия проиграла Украине в Париже" .

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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переговоры Владимир Зеленский Владимир Фесенко Нормандская четверка Владимир Путин нормандский формат

Источник: Сегодня

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