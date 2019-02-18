Керри: Полномасштабное наступление на Украину станет огромной ошибкой для России

Международное сообщество должно быть готово дать решительный ответ Кремлю в случае новой агрессии, говорит американский дипломат

Керри: Полномасштабное наступление на Украину станет огромной ошибкой для России 2019-02-18T17:30:00+02:00 Политика Международное сообщество должно быть готово дать решительный ответ Кремлю в случае новой агрессии, говорит американский дипломат

Бывший госсекретарь США Джон Керри предостерег Россию от полномасштабного наступления на Украину. Об этом он сказал в интервью журналу "Новое время".

Он не исключает вероятности большого вторжения российской армии, однако уверен, что для Москвы это станет роковой ошибкой. Международное сообщество должно быть готово дать решительный ответ Кремлю, ведь в Керченском проливе, во время захвата украинских моряков, Москва в очередной раз продемонстрировала стремление нарушать международные нормы.

"Это станет огромной ошибкой России начинать любые военные действия в отношении Украины. Я не могу предсказать их действий, но надеюсь, что они будут достаточно умны, чтобы не провоцировать и не создавать дополнительных международных инцидентов", – заявил Керри.

Ранее командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев заявлял, что Украина готова отразить наступление России. Он напомнил, что у России только на Донбассе более 400 танков, однако у украинской армии появилось современное высокоточное оружие.

В свою очередь старший аналитик по вопросам Евразии американской разведывательно-аналитической компании Stratfor Юджин Чаусовский считает, что большой войны России с Украиной не будет, так как у Кремля другая цель. Он уверен, что в случае полномасштабного наступления Россию ждут серьезные проблемы.

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