Большой войны России с Украиной не будет, у Кремля другая цель – аналитик Stratfor
Аналитик американской разведывательной компании рассказал о проблемах для Москвы, если она решится на полномасштабную войну
Россия не пойдет на большую войну с Украиной, так как для нее в этой авантюре много рисков и минусов: возможное вмешательство США и НАТО в конфликт, жесточайшие санкции и удерживание огромного количества войск на чужой территории.
Об этом рассказал в интервью "Радио Свобода" старший аналитик по вопросам Евразии американской разведывательно-аналитической компании Stratfor Юджин Чаусовский.
Он сомневается в военных возможностях России, так как для захвата и оккупации целой страны нужно огромное количество подразделений. И это лишь одна из проблем, с которой столкнутся россияне, если начнут полномасштабную войну.
"Но в прямом военном столкновении с Украиной для Москвы так много неизвестных ... Та же возможная вовлеченность американских и натовских военных ... Будет ли она – большой вопрос для России и очень большой риск, на который она должна пойти. Вы также должны учитывать политическую и экономическую цену этой войны – не только для того, чтобы удерживать огромное количество войск – кто знает, сколько времени, – но и из-за санкций, которые непременно последуют, чтобы наказать Россию за такое поведение. Повторю – у России, возможно, был шанс прибегнуть к таким действиям в самом начале конфликта, но сейчас уже на протяжении более четырех лет Украина имела время для развития своего военного потенциала, есть западная поддержка: как в сфере безопасности, так и экономическая, осуществляется давление на Россию – и это только увеличивает цену", – рассказал Чаусовский.
Однако, по его словам, у Москвы совсем иная цель – она не хочет аннексировать всю Украину, так как для этого нужны слишком большие ресурсы, которых у нее просто нет. Аналитик Stratfor считает, что конечная цель России состоит в том, чтобы, по сути, помешать западной интеграции Украины, подорвать усилия власти, попытаться заблокировать движение Украины в сторону Запада.
"Полномасштабное военное вмешательство приведет только к противоположному результату. Именно поэтому я не думаю, что прямое военное вторжение в Украину является вероятным сценарием. Это может быть только крайний вариант, который выберет Россия, если она почувствует крайнюю угрозу для себя, связанную с Украиной – например, в случае присоединения вашей страны в НАТО или что-то такого же масштаба. А в любом другом случае такие действия стали бы гораздо большим риском для России, чем выгода, которую они могут получить", – объяснил он.
Отметим, что вблизи украинской границе Россия сосредоточила огромное количество войск, о чем, конечно же, известно украинскому военному командованию. Так, начальник Генерального штаба Виктор Муженко отмечал, что угроза российского вторжения сегодня самая высокая с 2014 года. Спутниковые снимки доказывают, что Россия наращивает военное присутствие на границе с Украиной, отметил он. По его данным, с середины сентября более чем в два раза увеличилось количество танков на расстоянии в 18 км от украинской границы.
В свою очередь командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев заявлял, что Украина готова отразить наступление России. Он напомнил, что у России только на Донбассе более 400 танков, однако у украинской армии появилось современное высокоточное оружие.
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