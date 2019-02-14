Полторак рассказал о присутствии кораблей НАТО вблизи Украины
Союзники готовы увеличивать всестороннюю поддержку и предоставление ресурсов Украине для усиления обороноспособности
НАТО планирует значительно усилить свое военное присутствие в Черном море, а корабли Альянса каждый месяц будут заходить украинские порты. Об этом заявил министр обороны Степан Полторак в рамках визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.
"В этом году будет значительно активизировано военно-морское присутствие НАТО в Черном море. Каждый месяц будут осуществляться мероприятия кораблей (по заходу в украинские порты) – как постоянных морских группировок НАТО, так и ключевых союзников", – говорится в сообщении на его странице в Facebook.
Полторак отметил, что союзники готовы увеличивать всестороннюю поддержку и предоставление ресурсов для укрепления обороноспособности Украины.
"Это, в частности, касается подготовки войск, современного вооружения и развития инфраструктуры военного назначения. Особое внимание, при рассмотрении этих вопросов будет уделено военно-морским и воздушным возможностям ВС Украины", - подчеркнул министр.
На встречах Полторака с коллегами из стран НАТО было отмечено, что будет продолжено давление и санкции в отношении РФ для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. Альянс также жестко требует от России освободить украинских пленных моряков и корабли, захваченные Россией.
Как заявлял сегодня в Брюсселе генсек Альянса Йенс Столтенберг, НАТО может расширить присутствие в Черном море. По его словам, через несколько дней в Черном море пройдут учения с участием кораблей союзников.
Напомним, Полторак встретился с генсеком НАТО и министрами обороны Канады и Британии. Представители стран Альянса четко дали понять, что Украина может рассчитывать на их помощь.
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