Получал по 50 тысяч евро в месяц: в СБУ рассказали, чем занимался Вышинский, и что ему "светит"

Процессуальное решение по Кириллу Вышинскому будет приниматься в ближайшее время, пока продолжаются обыски

СБУ проводит обыски в киевском офисе "РИА Новости – Украина" по делу, которое предварительно квалифицируется, как госизмена. Об этом сообщил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко.

"Могу подтвердить информацию коллег из СБУ. Сегодня... проведены и проводятся пять санкционированных обысков в офисах, редакциях, пресс-центрах так называемого информационного ресурса "РИА Новости – Украина", а также по месту жительства лиц, которые причастны к обеспечению незаконных медиа-ресурсов. Указанные обыски проводятся на основании решении следственных судей Херсонского городского суда. А также хочу подчеркнуть, что по завершении обысков будет принято решение по задержанию основного фигуранта данного уголовного производства Кирилла Вышинского. В дальнейшем с ним будут проводиться необходимые следственные процессуальные действия, такие как применение к нему меры пресечения и так далее. В настоящее время предварительная квалификация уголовного правонарушения ч.1 ст. 111 – это госизмена", – представитель прокуратуры на брифинге

"Кроме процессуальных действий будет рассматриваться вопрос о лишении его гражданства", – добавил Виктор Кононенко заместитель главы СБУ на брифинге

По его словам, процессуальное решение по Вышинскому будет приниматься в ближайшее время.

Замглавы СБУ подчеркнул, что основанием для проведения обысков была оперативная информация о направленной деятельности РФ по привлечению журналистов, граждан Украины к проведению подрывной информационной деятельности против нашего государства.

"Тогда же нами был установлен гражданин Украины Вышинский Кирилл Валерьевич, который является руководителем международного информационного агентства "Россия сегодня" и был назначен руководителем украинского представительства этого масс-медиа. Им были зарегистрированы ряд юрлиц, в том числе и ТОВ "Интер-селект", которое действует под брендом "Российское информационное агентство "Новости" – Украина". Такая форма была применена сознательно для того, чтобы спрятать как механизмы финансирования, которые шли из РФ, так и само сотрудничество между "РИА Новости – Украина" и "Россия сегодня". Установлено и задокументировано то, что весной 2014 года Вышинский получил задание выехать в АР Крым для проведения подрывных информационных акций", – сообщил Кононенко.

По данным СБУ, именно Вышинский и подконтрольные ему журналисты производили там материалы, которые оправдывали аннексию Крыма, а также присоединение Крыма к России. Именно за эту деятельность Вышинский награжден государственной наградой РФ закрытым указом президента России медалью за возвращение Крыма.

"По возвращении в Киев г-н Вышинский во главе еще нескольких журналистов развернул активную деятельность по поддержке террористических организаций "ЛНР" и "ДНР"... За это г-н Вышинский получал стабильное финансирование и на сегодняшний день мы можем говорить, что ежемесячно (он получал) 53 тысячи евро для проведения этой деятельности. Средства заходили к нам с территории Сербии. Из РФ в Сербию, из Сербии в Украину и тут уже распределялись Вышинским между структурами и лицами, привлеченными им для противоправной деятельности", – сообщил Кононенко.

Напомним, спикер СБУ Елена Гитлянская сообщила, что сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой АР Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации.