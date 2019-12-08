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Помнить об интересах всех украинцев: Пристайко сделал заявление по "нормандской встрече"

8 декабря, 19:29

Он подчеркнул, что главное - это мир и безопасность страны и граждан

Вадим Пристайко

Вадим Пристайко / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Украина на переговорах в "нормандском формате" в первую очередь планирует защищать интересы своих граждан по обе стороны линии соприкосновения на Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на своей странице в Twitter.

"Завтра, во время переговоров, мы в первую очередь должны помнить об интересах всех украинцев, разделенных по линии соприкосновения российской агрессией и пропагандой. Мир, безопасность и развитие в единой, демократической стране – единственная цель президента и всей переговорной команды", – написал Пристайко.

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Кроме того, он написал, украинская команда едет "ради наших пленных в российских тюрьмах и ради наших граждан на оккупированных территориях".

"Наша главная красная линия, от которой не отступим ни на один миллиметр, – международно признанная государственная граница Украины", – добавил министр иностранных дел.

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Напомним, 9 декабря в Париже состоится саммит в "нормандском формате". Франция и Германия хотят скорейшего урегулирования и не сильно вникают в тонкости переговоров; Москва хочет как минимум протолкнуть особый статус Донбасса на своих условиях и заставить Киев вести переговоры с боевиками; Украина же не намерена идти на невыгодные уступки и рассчитывает на полное прекращение огня на фронте и очередной обмен пленными.

Недавно спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков поддержал президента Владимира Зеленского перед его поездкой в Париж на переговоры в "нормандском формате".

Подробнее о будущих переговорах "Нормандской четверки" читайте в материале: Не попасть в "нормандскую" ловушку: с чем Зеленский едет на встречу с Путиным в Париж.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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