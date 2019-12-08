"Красные линии" будут соблюдены: Разумков сделал заявление по "нормандской встрече"

Дмитрий Разумков / Фото: Верховная Рада

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков поддержал президента Владимира Зеленсекого перед его поездкой в Париж на переговоры в "нормандском формате". Об этом он написал в Facebook.

"Завтра состоятся переговоры в "нормандском формате" и от их успешности зависит будущее страны. В этот день не должно быть политики и борьбы – только государственная позиция ради Украины. "Красные линии" будут соблюдены, а наши территории – возвращены. Поддерживаю президента и верю в победу Украины", – написал Разумков.

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Как сообщали новости "Сегодня", накануне Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михеил Саакашвили в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" призвал политиков поддержать Зеленского перед "нормандской встречей".

Видео: Сегодня

В свою очередь экс-премьер-министр Владимир Гройсман уже пожелал успеха президенту Владимиру Зеленскому накануне переговоров в Париже. Он также призвал и других политиков объединиться вокруг единой цели – успеха Украины на очень важных переговорах.

Напомним, 9 декабря в Париже состоится саммит в "нормандском формате". Франция и Германия хотят скорейшего урегулирования и не сильно вникают в тонкости переговоров; Москва хочет как минимум протолкнуть особый статус Донбасса на своих условиях и заставить Киев вести переговоры с боевиками; Украина же не намерена идти на невыгодные уступки и рассчитывает на полное прекращение огня на фронте и очередной обмен пленными.

В свою очередь Владимир Зеленский заявлял, что на "нормандской встрече", в частности и с Путиным, хочет увидеть понимание и ощущение, что действительно все хотят постепенно закончить эту войну. Также президент рассказал, как видит общение с мировыми лидерами в "нормандском формате".

Смотрите полное выступление Зеленского на "Свободе слова Савика Шустера":

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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