Андрей Ермак / Фото: Сегодня

Недавно министр иностранных дел Вадим Пристайко не исключил большой сделки по Украине, а теперь помощник президента Андрей Ермак подтвердил, что есть идея урегулирования ситуации по Украине через подписание масштабного международного договора.

Об этом он рассказал в интервью LB.ua.

По его словам, на сегодняшний день Украина рассчитывает на "минский" и "нормандский" форматы, но если они не помогут решить проблемы, если они не будут работать, то Киев будет искать новый формат. Как вариант – расширение переговоров за счет новых участников и, возможно, большое соглашение по Украине.

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"У нас есть идея – сейчас я говорю об этом впервые, которая теперь звучит в разных переговорах, чтобы урегулирование ситуации закончилось подписанием масштабного международного договора, в котором бы приняли участие все самые крупные игроки – Соединенные Штаты, Великобритания, Германия, Франция, Китай, которые зафиксировали бы на годы, а лучше на столетия, наш суверенитет, территориальную целостность. А поскольку у нас уже есть опыт неработающих документов и гарантий, под которые Украина сделала серьёзные шаги, начиная с момента обретения независимости, я считаю, что как один из элементов гарантии в Украине должны появиться штаб-квартиры международных организаций. Пройдя тяжелый трагический путь, мы как страна, понимаем, какое место в мировом сообществе должна занять Украина. Я считаю, это было бы огромным достижением и прорывом", – сказал Ермак.

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Он привел в пример Будапештский меморандум, ради которого Украина отказалась от ядерного оружия. Помощник президента отметил, что есть красивый документ, в котором не зафиксированы последствия за его невыполнение (а они должны быть), и теперь Россия его нарушила и ей за это ничего не было.

Отметим, перед переговорами "нормандской четверки", дата которых, к слову, еще даже не определена, все обсуждают "формулу Штайнмайера", на которой настаивает Москва, но на своих условиях. В Киеве на нее смотрят двояко – вроде бы не отказываются, но и в то же время хотят внести изменения, чтобы была четкая определенность – что и как выполняется и чтобы не попасть на крючок Путина. На фоне этих всех разговоров начал рождаться план новой украинской власти – т.н. "формула Зеленского". Читайте подробней в материале "Сегодня", на что готовы пойти у президента для мира на Донбассе, и что предполагает сам план Зеленского.

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