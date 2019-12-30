Помпео едет в Украину: Госдеп США опубликовал план визита

Американский дипломат совершит турне в четыре страны и первой будет Украина

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Государственный секретарь США Майк Помпео посетит Украину с официальным визитом 3 января во время своего европейского турне. Об этом сообщает пресс-служба американского дипломатического ведомства.

Так, в период с 3 по 7 января американский дипломат совершит визиты в Украину, Беларусь, Казахстан и Кипр. Первой в планах стоит Украина, где он проведет встречи с руководством страны и Минобороны.

"Государственный секретарь Помпео осуществит визит в Киев 3 января, где он встретится с президентом Зеленским, министром иностранных дел Пристайко и министром обороны Загороднюком, чтобы вновь подтвердить поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины. Помпео посетит церемонию возложения цветов к мемориальной Стене памяти возле Михайловской площади, чтобы почтить память погибших на Донбассе", – говорится в сообщении.

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Также госсекретарь США встретится с представителями гражданского общества, бизнес-сообщества и религиозными лидерами для обсуждения вопросов прав человека, инвестиционного климата и повестки дня реформ правительства.

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Как сообщали новости "Сегодня", вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, который пребывал недавно с визитом в Америке, рассказывал, что Киев работает над подготовкой полноценного визита Зеленского в США. В то же время министр иностранных дел Вадим Пристайко называл причину, почему Зеленскому сейчас нежелательно ехать с визитом в США.

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