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Помпео приедет к Меркель и обсудит Украину

2 мая, 12:16

Американский дипломат посетит не только Германию, но и еще некоторые страны

Майк Помпео
Майк Помпео. Фото: AFP

Госсекретарь США Майк Помпео 7 мая посетит Берлин, где встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель и министром иностранных дел этой страны Гайко Маасом. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента.

Отмечается, что 6 мая американский дипломат прибудет в Финляндию, где примет участие в одиннадцатой министерской встрече Арктического совета. Он также выступит с речью об арктической политике США.

"7 мая он прибудет в Берлин, где встретится с канцлером Ангелой Меркель и министром иностранных дел Маасом для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес, таких как Украина, Россия, Китай, Сирия и Западные Балканы", – сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

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Также сообщается, что на следующий день, 8 мая, Помпео отправится в Лондон на встречу с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и министром иностранных дел Хантом, чтобы обсудить общие глобальные вопросы, а также выступит с речью об особых отношениях между США и Британией.

Отметим, что госсекретарь США известен своей поддержкой Украины, не раз выступал против российской агрессии и приветствует санкции в отношении Москвы. По случаю пятилетия оккупации Крыма Помпео обратился к Кремлю.

В свою очередь Ангела Меркель уже пообещала поддержку Украины новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому. Немецкий канцлер одной из последних среди мировых лидеров поздравила его с победой на выборах.

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Тег Германия, США, Меркель, Маас, Помпео

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