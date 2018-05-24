Помпео рассказал, как побывал на Донбассе и что его поразило

Американский дипломат считает, что украинской вопрос нельзя забывать миру и ему надо придать еще больший вес

Госсекретарь США Майк Помпео, который заявлял о приверженности в предоставлении Украине оружия, рассказал, как, будучи главой ЦРУ, он посещал Донбасс и своими глазами видел последствия "русского мира".

Об этом он сказал на слушаниях комитета Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам, передает Голос Америки.

Во время слушаний один из конгрессменов выразил недовольство, что мир часто игнорирует тот факт, что Россия вторглась в Украину и незаконно отобрала часть территории, на что госсекретарь ответил, что, действительно, этому вопросу нужно придать больший вес.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Помпео будет полностью поддерживать Украину в войне с Россией – дипломат

Помпео также напомнил, как еще будучи главой ЦРУ приезжал на Донбасс.

"Последнее путешествие, которое я совершил в своей предыдущей роли в Украину, была на Донбасс, где я увидел, с какими вызовами сталкивается Украина и ее народ. Это – очень серьезное дело. Русские аннексировали одну пятую часть их страны. Мы никогда не должны забыть, что это произошло", – сказал он.

Как сообщалось, Майк Помпео сделал России серьезное предупреждение. В ноябре 2018 года в США должны переизбирать нижнюю палату Конгресса США – Палату представителей, а также треть состава Сената. В связи с этим госсекретарь отметил, что Соединенные Штаты больше не собираются терпеть вмешательство России в предстоящие выборы.