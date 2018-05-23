"Мы не будем терпеть": Помпео сделал России серьезное предупреждение

В ноябре 2018 года в США должны переизбирать нижнюю палату Конгресса США – Палату представителей, а также треть состава Сената

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты не собираются терпеть вмешательство России в предстоящие выборы. Об этом он объявил во время выступления в комитете по международным делам Палаты представителей в среду.

"Мы не будем терпеть вмешательство России в наши выборы 2018 года. Много работы уже сделано, еще больше – впереди", – заявил глава американской дипломатии.

Помпео пообещал, что шаги России не останутся без ответа.

"Мы примем надлежащие контрмеры в ответ на длительные российские усилия", – заверил дипломат.

В ноябре 2018 года в США должны переизбирать нижнюю палату Конгресса США – Палату представителей, а также треть состава Сената. Кроме того, переизбираться будут 39 губернаторов штатов и территорий, а в ряде штатов состоятся другие местные выборы.

Ранее сообщалось, что США предъявили обвинение "повару Путина" по делу о российском вмешательстве в выборы.

В частности, 13 гражданам России предъявлено обвинение по делу о российском вмешательстве в выборы президента США, среди них – приближенный к президенту РФ человек Евгений Пригожин ("повар Путина"). Пригожин организовал так называемую "фабрику троллей", на базе которой возник целый медиахолдинг. Сама "фабрика", известная под названием "Агентство интернет-исследований", также числится в числе ответчиков. Также в списке две компании из группы "Конкорд" Пригожина.

Обвинение предъявлено и руководителю иностранного отдела "фабрики троллей" Джейхуну Асланову (по прозвищу Джей-Зи). Другие обвиняемые тоже связаны с "Агентством интернет-исследований".

Уголовное дело по вмешательству России в выборы президента США расследует команда спецпрокурора Роберта Мюллера.

Как известно, спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса США опубликовал отредактированную спецслужбами копию доклада, составленного по итогам проведенного комитетом расследования утверждений о "вмешательстве России" в президентские выборы 2016 года.

Доклад состоит из нескольких разделов. В одном их них утверждается, что комитет не обнаружил какого-либо "сговора" между предвыборным штабом Дональда Трампа и российскими властями.