Попался на краже: в Москве задержан экс-"министр ДНР"

Алексея Красильникова подозревают в мелком воровстве зарядного устройства и грозят депортацией в Украину

Алексей Красильников. Фото: facebook.com/alex.krasilnikov.39.

Попался на краже: в Москве задержан экс-"министр ДНР" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/fed/eca/5c6fedecaa494.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/fed/eca/5c6fedecaa494.jpg 2019-02-22T14:43:00+02:00 Политика Алексея Красильникова подозревают в мелком воровстве зарядного устройства и грозят депортацией в Украину

Правоохранительные органы российской столицы задержали бывшего "министра агропромышленной политики и продовольствия ДНР" Алексея Красильникова.

Как сообщил сам экс-"глава министерства" на своей странице в Facebook, его подозревают в мелком воровстве – краже зарядного устройства. Красильников допускает, что в связи со случившимся его могут депортировать в Украину.

"Нахожусь в московском полицейском участке, в Тверском районе на ул. Большая Дмитровка, 2. Отобрали паспорт, ключи от отеля. 6 часов сижу в ожидании. Скорее всего, буду задержан. Задерживали рядовые сотрудники полиции. Знали, что я министр. Говорят о депортации меня в Украину", – на писал он 20 февраля.

На данный момент судьба Красильникова неизвестна.

Напомним, что год назад в Москве арестовали беглого экс-главаря боевиков так называемой "ЛНР" Игоря Плотницкого.

Кроме того, прошлым летом в Службе безопасности Украины сообщили, что бывший т.н. "и.о. министра культуры и туризма ДНР" решил воспользоваться программой "Тебя ждут дома" и сдаться на суд украинских властей.

Мы также писали о смерти главаря боевиков "ДНР" Александр Захарченко, который скончался 31 августа прошлого года в результате взрыва устройства в кафе "Сепар" в Донецке.

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