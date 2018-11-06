Луценко объяснил, почему подал в отставку, и раскритиковал создателей ВСК по делу Гандзюк

Временная следственная комиссия по делу о нападении на активистку Екатерину Гандзюк была создана не для результата, а для пиара, считает генпрокурор

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает временную следственную комиссию (ВСК) по делу о нападении на активистку Екатерину Гандзюк бесполезным инструментом парламента, поскольку на данной стадии – при неоконченном следствии – все материалы следствия засекречены.

Об этом на своей странице в Facebook 6 ноября заявила его пресс-секретарь Лариса Сарган.

Кроме того, глава Генпрокуратуры отметил, что из-за утечки информации Генеральная прокуратура больше не будет предоставлять данные следствия парламентариям, поэтому ВСК была создана не для результата, а для пиара.

"Подобные популизм и безответственность привели к полной девальвации правды, полному искажению информационного пространства. Сегодня в войне обвиняют не Путина, а Порошенко, потому что сами хотят прийти к власти. Не Януковича, который ограбил Украину и бежал в Москву, а тех, кто отнял у него полтора миллиарда и вернул в бюджет. Обвиняют не тех, кто убивал Гандзюк и был задержан Нацполицией, а следователей, которые не указывают на "нужного" заказчика", – говорится в заявлении Луценко.

Именно этим он объяснил свое заявление об отставке, которое было сегодня вынесено на рассмотрение Верховной Рады.

Кроме того, он назвал смерть активистки "своим личным горем", поскольку они были знакомы со времен Евромайдана, и выразил соболезнования близким и родным Екатерины.

"Все, что я обещал Екатерине Гандзюк в больнице, будет сделано. Виновные будут установлены. Но не с экранов телевизоров и не по признаку политической целесообразности. А правоохранительными органами, которые уполномочены на это Конституцией и законами Украины и несут за это уголовную ответственность", – добавил генеральный прокурор Украины.

Напомним, что Екатерина Гандзюк скончалась 4 ноября от обрыва тромба.

Кроме того, мы сообщали, что генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что подаст 6 ноября президенту Украины заявление о своей отставке.

Ранее в комментарии сайту "Сегодня" политолог Тарас Березовец тоже прогнозировал, что в Раде не найдется достаточного количества голосов нардепов для отставки генпрокурора, а сам шаг главы ГПУ написать заявление об увольнении эксперт пояснял усилением политического давления на Генпрокуратуру в преддверии выборов.