Херсонская активистка Гандзюк умерла в больнице

Известная херсонская активистка Екатерина Гандзюк, которую 31 июля облили кислотой, умерла в больнице сегодня, 4 ноября, в возрасте 33 лет.

Об этом сообщается в группе "Кто заказал Катю Гандзюк" в соцсети Facebook.

Активистка, которая в конце сентября записала первое видеообращение в больнице, где она находилась после нападения, по предварительным данным источников издания InfoResist, погибла в результате обрыва тромба.

Как известно, непосредственным исполнителем нападения на Гандзюк был Никита Грабчук. В частности, он вылил на активистку литр серной кислоты, в результате чего она получила 40% химических ожогов. Не так давно суд оставил подозреваемого в покушении под стражей.

Накануне в Херсоне городской суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест другому подозреваемому в покушении на чиновницу – Виктору Горбунову.

Ранее сообщалось, что по факту покушения на Гандзюк правоохранители расследуют два уголовных производства. По словам генпрокурора, одно из производств расследует полиция, а второе, по желанию самой Гандзюк, СБУ.



