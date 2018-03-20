Популизм Венгрии скоро может "достать" и НАТО, и ЕС: политолог спрогнозировал развитие событий

Угрозы Венгрии относительно блокирования участия Украины в саммите НАТО и двухсторонних встреч вполне реальны. Но единственное, что может венгров "привести в чувство", – это западные союзники Украины: Германия, США. Поскольку сегодня есть серьезные претензии к двум странам со стороны ЕС и НАТО, в том числе как раз к венграм и полякам, из-за растущего популизма. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" сказал политолог Тарас Березовец.

По словам Березовца, у Будапешта проблема не только с Украиной на сегодняшний день.

"Поэтому есть большая вероятность, что после того как они в очередной раз перешли красную черту, западные союзники могут озаботиться введением санкций уже против самой Венгрии, учитывая ее деструктивную позицию. Но при этом они все равно могут сорвать этот саммит и могут продолжить блокировать некоторое время сотрудничество. Это, к сожалению, реально", – отметил Березовец.

По его словам, Украина пытается дипломатически найти выход из ситуации. Ведь Украина уже заявила о том, что не собирается в угоду венграм пересматривать закон об образовании.

"Тем более что Венгрия заняла неконструктивную позицию, например, ультимативное заявление министра иностранных дел Венгрии о том, что они против размещения украинской военной части в Берегово. А это уже, извините, вмешательство в национальный суверенитет. Это уже вообще неслыханно – такие вещи заявлять", – подчеркнул политолог.

В то же время Тарас Березовец подчеркнул, что если Венгрия все же реализует свои угрозы, заблокировав диалог Украина-НАТО на саммите, то у НАТО есть возможности влияния на Будапешт.

"Например, лишение права голоса, приостановление членства. Они могут заморозить участие в парламентской ассамблее НАТО. Это – во-первых. Во-вторых, могут их лишить права голоса, участия в совете НАТО на некоторое время, если для этого будет поддержка других государств. Могут ограничить программу военного сотрудничества с НАТО, проведение совместных военных учений с участием венгерских военнослужащих и т.п.", – отметил политолог.

Он уточнил, что в принципе на стороне Будапешта уже нет союзников, кроме Польши.

"Вот именно поэтому они друг друга и поддерживают. Там, где пытаются ввести санкции против поляков, венгры накладывают вето. Там, где против венгров – поляки. То есть они пытаются друг друга поддержать. Но это может в конечном итоге "достать" более влиятельные страны. Тем более что мы видим все более растущую роль Франции – Макрона, который хочет забрать у Меркель статус самого влиятельного политика в Евросоюзе. И Макрон с ними "играть" не будет. Макрону надо сейчас "показать мускулы", показать, что он имеет силу, влияние. Поэтому ему сейчас выгодно поставить их "на место", – резюмировал Березовец.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины не считают, что Венгрия может заблокировать развитие двусторонних отношений Украина-НАТО.



Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что своими заявлениями в адрес Киева Будапешт играет на руку Москвы.