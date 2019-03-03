Попытки заглушить сигнал канала "Украина" прокомментировали в парламентском комитете по вопросам свободы слова

Сюмар напомнила, что беспрепятственная работа медиа в период выборов – одна из базовых основ честных выборов

Попытки заглушить сигнал канала "Украина" прокомментировали в парламентском комитете по вопросам свободы слова 2019-03-03T21:40:00+02:00 Политика Сюмар напомнила, что беспрепятственная работа медиа в период выборов - одна из базовых основ честных выборов

Как реальную угрозу свободе слова – расценили попытки глушить сигнал канала "Украина" в парламентском комитете по вопросам свободы слова. Его председатель – народный депутат Виктория Сюмар прокомментировала инцидент на своей странице в сети Фейсбук.

"Глушение эфира ТРК "Украина" в то время, когда там, в прямом эфире, были три главные силовика страны, выглядит как серьезный "политический сигнал". И это безусловно демонстрационная угроза для вещания любого украинского телеканала. Считаю не лишним напомнить – беспрепятственная работа медиа в период выборов – одна из базовых основ честных выборов. Никакие незаконные вмешательства государства или любого другого, в формате проверок или, точно так же, технологических воздействий, являются недопустимыми и должны быть максимально оперативно расследованы СБУ и другими правоохранительными структурами. Добавлю также – технологии глушения как аналогового, так и цифрового сигнала, мы имеем. Но применяем их в зоне разграничения на Востоке для глушения российских каналов в городах. Часть из них являются передвижными. Соответствующие службы должны осуществить проверки того, откуда работали глушилки, и оперативно предоставить публичные ответы", – заявила она.

Напомнмм, накануне сигнал телеканала "Украина" снова подвергся внешнему вмешательству.

Стоит отметить, что эфир телеканала "Украина" подвергся внешнему вмешательству уже не в первый раз за последние дни. Так, накануне вечером неизвестные препятствовали трансляции главного политического шоу страны – "Главная тема. Выбор". В студии Елены Кот присутствовали руководители всех силовых ведомств – Арсен Аваков, Юрий Луценко и Василий Грицак гарантировали гражданам честные выборы. А из-за действий злоумышленников часть аудитории – а это миллионы зрителей – этого так и не увидели. О проблемах с сигналом написали едва ли не со всех уголков страны.

За последние месяцы это третий случай. Всего их было около полусотни.

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