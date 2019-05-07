Порошенко дал совет Зеленскому по судам в Украине

Президент объяснил своему преемнику формулу независимости судебной реформы

Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Действующий глава государства Петр Порошенко призвал новоизбранного президента Владимира Зеленского не вмешиваться в работу судей и не влиять на решения судов. Об этом он сказал во время церемонии принятия присяги судьями Верховного суда Украины, сообщает пресс-служба главы государства.

Он напомнил, что формула независимости судебной реформы – это когда ни президент, ни парламент не имеют никакого влияния на суд и процедуры назначения и увольнения судей.

"Я надеюсь, что следующий президент и его команда будут уважать решение о независимом и справедливом суде, закрепленное в Конституции Украины. Разве мы не помним, когда не месяцами, а годами ждали политического решения о назначении или увольнении, предоставляя мощную политическую окраску. Очень доволен, что эти времена в прошлом", – добавил глава государства.

Отметим, вчера, 6 мая, во время визита на Донбасс Порошенко уже дал один совет Зеленскому. Глава государства призвал своего преемника заботиться об армии, и чтобы не дошло дело до ее развала, как это было во время предшественников Порошенко.

Как мы сообщали, сегодня новые судьи Верховного суда приняли присягу. На церемонии присутствовал и Петр Порошенко. Президент считает, что судебные решения могут и должны быть понятны человеку без юридического образования.

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