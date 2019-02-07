Порошенко допустили к выборам президента
Глава государства ранее уже говорил, что хочет продолжить начатые изменения в стране
Президент Украины Петр Порошенко официально стал участником президентской гонки. Соответствующее решение о его регистрации было принято на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии.
Центризбирком единогласно принял решение и зарегистрировал Порошенко для участия в выборах президента Украины. Таким образом, на сегодняшний день к президентским выборам допустили уже 38 кандидатов.
Напомним, 29 января во время выступления на форуме "От Крут в Брюссель. Мы идем своим путем" Порошенко заявил о намерении баллотироваться в президенты Украины. Он публично попросил мандата у избирателей на то, чтоб восстановить территориальную целостность страны и принести выгодный Украине мир и завершить построение сильного успешного государства. А для этого ему нужно остаться в президентском кресле.
3 февраля президент подал документы в ЦИК. Он пришел в Центризбирком за несколько часов до официального финиша принятия документов. Эксклюзивно для "Сегодня" он заявил о высокой ответственности за судьбу страны и важности продолжения реформ в стране ввиду высокой цены, уже заплаченной украинским народом на пути их реализации.
Отметим, впереди – еще два месяца для кого-то увлекательной, для кого-то изматывающей, а для кого-то раздражающей предвыборной гонки. Остаться в стороне от действа будет трудно, не заметить – практически невозможно. Читайте подробней хронологию предвыборной гонки и кто уже зарегистрирован на выборы.
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