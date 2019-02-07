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Порошенко допустили к выборам президента

Сегодня, 14:18

Глава государства ранее уже говорил, что хочет продолжить начатые изменения в стране

Фото: AFP
Порошенко допустили к выборам президента //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c21/916/5c5c21916b368.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c21/916/5c5c21916b368.jpg Политика Глава государства ранее уже говорил, что хочет продолжить начатые изменения в стране

Президент Украины Петр Порошенко официально стал участником президентской гонки. Соответствующее решение о его регистрации было принято на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии.

Центризбирком единогласно принял решение и зарегистрировал Порошенко для участия в выборах президента Украины. Таким образом, на сегодняшний день к президентским выборам допустили уже 38 кандидатов.

Напомним, 29 января во время выступления на форуме "От Крут в Брюссель. Мы идем своим путем" Порошенко заявил о намерении баллотироваться в президенты Украины. Он публично попросил мандата у избирателей на то, чтоб восстановить территориальную целостность страны и принести выгодный Украине мир и завершить построение сильного успешного государства. А для этого ему нужно остаться в президентском кресле.

3 февраля президент подал документы в ЦИК. Он пришел в Центризбирком за несколько часов до официального финиша принятия документов. Эксклюзивно для "Сегодня" он заявил о высокой ответственности за судьбу страны и важности продолжения реформ в стране ввиду высокой цены, уже заплаченной украинским народом на пути их реализации.

Отметим, впереди – еще два месяца для кого-то увлекательной, для кого-то изматывающей, а для кого-то раздражающей предвыборной гонки. Остаться в стороне от действа будет трудно, не заметить – практически невозможно. Читайте подробней хронологию предвыборной гонки и кто уже зарегистрирован на выборы.

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Тег выборы, Порошенко, ЦИК, выборы президента-2019

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Сегодня

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