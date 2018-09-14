Порошенко: "Гарантирую свободные и честные выборы"

Сегодня, 11:17

Глава государства рассказал, когда собирается начать участвовать в предвыборной кампании

Фото: AFP
Фото: AFP

Президент Петр Порошенко пообещал в Украине честные, свободные и демократические выборы в 2019 году, а сам будет участвовать в президентских выборах с началом избирательной кампании. Об этом он заявил во время выступления на Ялтинской конференции в Киеве.

По его словам, Украина должна показать пример странам постсоветского пространства, как нужно проводить выборы.

"Как президент я гарантирую свободные, честные и демократические выборы главы государства, парламента, органов местного самоуправления. Процесс волеизъявления должен еще раз зарекомендовать Украину как лидера в соблюдении стандартов демократии на постсоветском пространстве", – заявил Порошенко.

Также еще до начала Форума у главы государства спросили, когда он пойдет на выборы, на что президент ответил: "Когда объявлю, что иду на выборы? Когда начнется избирательная кампания".

Между тем существует и угроза избирательному процессу в нашей стране. Порошенко заявил, что Украина знает о планах Кремля на президентские и парламентские выборы. По словам главы государства, разведка имеет данные об использовании Москвой пророссийских политсил и политиков.

В то же время стоит вспомнить о еще одной проблеме – это переизбрание состава Центральной избирательной комиссии. Депутаты все никак не могут обновить состав членов ЦИК, и это несет угрозу президентским выборам. Так, координатор избирательных программ гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская назвала три сценария на выборах.

Ялтинская европейская стратегия (Yalta European Strategy, сокращенно форум YES) – ежегодная конференция, которую организовывает Фонд Виктора Пинчука. На конференции собираются влиятельнейшие политики и предприниматели Украины и мира, она проходит ежегодно, начиная с 2004 года. Целью конференции является развитие Украины, ее европейское будущее, а также налаживание международных связей. Основателем Ялтинской европейской стратегии является Виктор Пинчук – известный украинский бизнесмен и меценат.
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"Сегодня"

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