Порошенко и Гройсман поздравили школьников с началом учебного года: опубликовано видео

В этом году в школу пошли почти четыре миллиона детей, из которых 450 тысяч – первоклашки

Президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман поздравили украинцев с началом нового учебного года, побывав в учебных заведениях на торжествах.

Так, глава государства посетил лицей "Научная смена" в Киеве и поздравил учеников, учителей и родителей. По его словам, сегодня более 16 тыс. школ открыли свои двери перед почти четырьмя миллионами учеников, из которых 450 тыс. – первоклассники.

"Лицей и школа в Доброполье являются символами изменений. Школа, которая сейчас открывается в Донецкой области, является нашим ответом на действия агрессора. Мы восстанавливаем инфраструктуру Донбасса. Мы строим новые дороги. Мы строим новые школы и детские сады. И только сегодня в Украине открыто 25 новых и глубоко модернизированных школ. Это является демонстрацией нашего приоритета. Потому что люди, которые живут по разные стороны линии соприкосновения, ярко видят то отличие, которое, с одной стороны, дает украинское государство, а с другой – которое демонстрирует "русский мир", – сказал Порошенко.

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Также президент пообещал, что дети, которые сегодня пошли в школу, точно будут жить в Европейском Союзе, в котором обязательно будет Украина.

В свою очередь глава правительства Гройсман, который говорил на днях, что Украина готова к новому учебному году, посетил праздник первого звонка в учебном заведении "Шкаровская общеобразовательная школа I-III ступеней", что в Киевской области. Школа укомплектована по последним образовательными стандартами, имеет свой парк школьных автобусов для учащихся из отдаленных сел и нарабатывает свои методики обучения.

"Надо дать детям все самое лучшее, чтобы они были успешными и конкурентными. Для нас приоритет – развитие ребенка. И это комплекс действий – от поддержки педагогов и заканчивая созданием среды для доступности и равенства образования в целом по Украине", – сказал премьер.

Отметим, что почти полмиллиона первоклассников испробуют на себе в этом году реформы образования. Проект называется "Новая украинская школа". Сайт "Сегодня" разбирался, какой будет украинская школа по-новому, и какие нововведения.