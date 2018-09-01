Украина готова к новому учебному году – Гройсман

Сегодня, 12:42

По словам премьера, на переоснащения начальной школы выделили 1 млрд грн

Владимир Гройсман. Фото: facebook.com/volodymyrgroysman
Владимир Гройсман. Фото: facebook.com/volodymyrgroysman

Украина готова к новому учебному году и внедряет новое качество образования как долгосрочную реформу, результаты которой будут ощутимы через 12 лет. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Мы начинаем сейчас трудный, но необходимый процесс внедрения новой украинской школы. Ввели новые стандарты, выделили 1 млрд грн для переоснащения начальной школы. Такого раньше не было. Подготовили учителей по новым программам. Процесс пошел. Мы сегодня закладываем основы нового качества образования", - отметил Гройсман, которого цитирует пресс-служба правительства.

По его словам, вместе со стандартами обучения улучшается и отношение к учителю – прежде всего, в контексте оплаты труда.

"Мы несколько лет подряд работаем над тем, чтобы повышать зарплату педагогам. И понимаем, что здесь работу нужно продолжать", – сказал премьер-министр.

По данным правительства, в 2018-2019 учебном году в первый класс идут около 450 тыс. детей. Лидеры набора первоклассников: Днепропетровская область – 38143 ребенка, Киев – 33247 и Львовская область – 30297 детей.

Как известно, с сегодняшнего дня в украинских школах стартует реформа образования. Учиться по-новому начнут 440 тысяч первоклашек. Им придется "грызть гранит науки" 12 лет. Остальные будут учиться 11. 

Ранее мы писали о том, какой будет украинская школа по-новому.
образование, школа, Украина, Гройсман

Вы сейчас просматриваете новость "Украина готова к новому учебному году – Гройсман". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

В Украине начался новый учебный года. Фото: Архив

Порошенко и Гройсман поздравили украинцев с Днем знаний

Сегодня, 10:28

С сегодняшнего дня в украинских школах стартует реформа образования

Украина

Фото: Pixabay

Реформа образования: запущена программа реформ "Новая украинская школа"

Сегодня, 09:30

С 1 сентября реформа затрагивает начальную школу: оценки и домашние задания отменили
Загрузка...

Украина

Фото: С. Николаев

Победы на конкурсах, турнирах и работа в Европарламенте: успехи украинских детей

Вчера, 14:35

Среди украинских школьников много тех, кто поражает мир своими достижения в различных сферах

Украина

Фото: nus.org.ua

Без парт и учебников: реформа образования споткнулась о местные власти

Вчера, 07:54

Не все первоклассники 1 сентября будут сидеть за новыми партами и в современных классах

Украина

Центры. Тут смогут проводить эксперименты по химии или физике. Фото: experimentanium.com.ua

Эксперименты вне школы: в Украины создадут межшкольные ресурсные центры

Вчера, 07:24

В МОН предлагают создать мобильные лаборатории для школьных опытов и выращивания овощей

Украина

В школах для младших классов исчезнут домашние задания и табели. Фото: Pixabay

Как изменится жизнь украинцев в сентябре: 12-летнее образование и бэби боксы

Вчера, 06:51

С осени Украина перейдет на цифровое телевещание, вступят новые строительные нормы, а неотложка по Киеву заработает по-новому

США

фото: скриншот

В школе Сан-Франциско стреляли, есть раненые

Вчера, 02:44

По данным источника СМИ, кто-то из учащихся пронес оружие в школу и случайно выстрелил во время занятий

Экономика

Украинцам положено возмещение расходов на образование: как получить деньги

30 Августа, 13:01

Получить так называемую налоговую скидку может как сам студент, так и родители, которые платят за учебу ребенка

Харьков

В новом учебном году на первом месте у преподавателей будет внутренний мир ребенка. Фото: city.kharkov.ua

Первый звонок в Харькове пройдет под наблюдением и с реформами

30 Августа, 06:36

"Сегодня" узнала, как изменятся харьковские школы, которые откроют двери ученикам 3 сентября

Украина

Гройсман в закарпатской школе. Фото: twitter.com/VGroysman

Гройсман рассказал, когда будут первые результаты реформы образования

29 Августа, 12:34

На новое образование в Украине выделили миллиарды гривен, разработаны новые программы обучения
Загрузка...