Украина готова к новому учебному году – Гройсман

Украина готова к новому учебному году и внедряет новое качество образования как долгосрочную реформу, результаты которой будут ощутимы через 12 лет. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Мы начинаем сейчас трудный, но необходимый процесс внедрения новой украинской школы. Ввели новые стандарты, выделили 1 млрд грн для переоснащения начальной школы. Такого раньше не было. Подготовили учителей по новым программам. Процесс пошел. Мы сегодня закладываем основы нового качества образования", - отметил Гройсман, которого цитирует пресс-служба правительства.

По его словам, вместе со стандартами обучения улучшается и отношение к учителю – прежде всего, в контексте оплаты труда.

"Мы несколько лет подряд работаем над тем, чтобы повышать зарплату педагогам. И понимаем, что здесь работу нужно продолжать", – сказал премьер-министр.

По данным правительства, в 2018-2019 учебном году в первый класс идут около 450 тыс. детей. Лидеры набора первоклассников: Днепропетровская область – 38143 ребенка, Киев – 33247 и Львовская область – 30297 детей.

Как известно, с сегодняшнего дня в украинских школах стартует реформа образования. Учиться по-новому начнут 440 тысяч первоклашек. Им придется "грызть гранит науки" 12 лет. Остальные будут учиться 11.

Ранее мы писали о том, какой будет украинская школа по-новому.