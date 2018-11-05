Порошенко и Путин не зря приглашены в Париж: эксперт рассказал о "хитром плане" Меркель

Во Францию прилетит и Трамп, которого немецкий канцлер намерена подключить к разрешению российско-украинского кризиса, считает Фесенко

Во время визита президента Украины Петра Порошенко в Париж 11 ноября могут пройти переговоры "нормандской четверки" по инициативе канцлера Германии Ангелы Меркель, у которой, судя по всему, есть некий "план" по разрешению ситуации на Донбассе.

Такое мнение высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, передает "24 канал".

В Париже 11 ноября будут праздновать 100-летие окончания Первой Мировой войны. Туда приглашен и президент США Дональд Трамп. Таким образом, в этот день соберутся президенты Эммануэль Макрон, Петр Порошенко, Владимир Путин, Дональд Трамп и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Эксперт считает, Порошенко не просто так приглашен в Париж. Немецкий канцлер попытается реанимировать "нормандский формат".

"Канцлер Германии хочет проговорить тему миротворцев в "нормандской четверке", а также с Трампом. Меркель, возможно, намерена до завершения своего срока на посту канцлера достичь заметного прогресса в урегулировании конфликта на Донбассе. Она хочет уйти из большой политики, имея конкретные результаты – по Минским соглашениям и миротворцам. Меркель хочет добиться осуществления своего плана по Донбассу. Она много вложила и в Минские соглашения, и в "нормандский формат", и не собирается бросать на полпути", – убежден Фесенко.

По информации эксперта, у Меркель есть полноценный план по миротворцам с компромиссными идеями, который, судя по всему, обсуждался и с Путиным (во время визита в Москву), и с Порошенко (недавний визит в Киев).

"Будет попытка в широком формате в Париже. Интересно, удастся ли Меркель дожать Путина? Важно, чтобы переговорный процесс не останавливался, чтобы не было излома переговоров. Иначе это чревато серьезными последствиями", – добавил он.

Напомним, на днях Ангела Меркель приезжала в Киеве и среди прочего сделала заявление о ситуации в Украине. С одной стороны, есть успехи на пути демократизации Украины, борьбы с коррупцией, с другой, к сожалению, есть нежелательные моменты, отметила канцлер.

В комментарии сайту "Сегодня" руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко объяснил, зачем на самом деле канцлер ФРГ приезжала в Киев. Среди основных причин – договоренности с Украиной по "Северному потоку – 2" и возобновление переговоров в "нормандском формате", считает эксперт.