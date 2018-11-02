После визита в Киев Меркель сделала заявление о ситуации в Украине

С одной стороны, есть успехи на пути демократизации Украины, борьбы с коррупцией, с другой, к сожалению, есть нежелательные моменты, отметила канцлер

Ситуация в Украине остается очень серьезной, несмотря на успехи в деле демократизации страны и борьбы с коррупцией. Об этом заявила в пятницу канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

"С одной стороны, есть успехи на пути демократизации Украины, борьбы с коррупцией, с другой, к сожалению, есть нежелательные моменты в реализации Минских договоренностей", - сказала она.

"К тому же добавляются и ограничения в Азовском море, - отметила Меркель. - Мы, таким образом, как и прежде сталкиваемся с ситуацией, которую Германия и Польша считают очень острой".

По словам канцлера, Германия и Польша в том, что касается Украины, "работают в одном направлении".

"У нас схожий взгляд на события в Украине, - подчеркнул, со своей стороны, Моравецкий. По его словам, "важно сохранять стабильность на Украине".

Напомним, в Киеве Меркель назвала три главные реформы для Украины.

Более детально в визите канцлера в Киев читайте в материале "Сегодня" "Меркель в Украине: зачем на самом деле канцлер ФРГ могла приезжать в Киев".