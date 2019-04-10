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Порошенко и Зеленский встретятся с Макроном

Сегодня, 16:38

В штабе действующего президента рассказали, что эта встреча может быть особо полезна для лидера "Зе!Команды"

Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон. Фото: AFP
Порошенко и Зеленский встретятся с Макроном //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/df1/a97/5cadf1a976f35.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/df1/a97/5cadf1a976f35.jpg Политика В штабе действующего президента рассказали, что эта встреча может быть особо полезна для лидера «Зе!Команды»

Кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко 12 апреля встретятся с президентом Франции Эммануэлем Макроном. об этом сообщил на брифинге спикер президентского предвыборного штаба Олег Медведев.

Он считает, что оппоненту действующего президента Зеленскому полезно будет окунуться в мир реальной политики.

"Как ни странно, но мне известно, что Зеленский поедет к Макрону. Объясню почему, потому что по дипломатическим каналам французы координировались в этом вопросе с украинской стороной. Зеленскому было бы полезно слезть со сценических подмостков и немножко окунуться в мир реальной политики, в том числе и международной, и начать получать хоть какой-то опыт. Мне известно о том, что Зеленский будет, кажется, в пятницу в Париже, где будет встречаться с Макроном. В тот же день в Париже, насколько мне известно, должен быть и Петр Порошенко, и тоже будет встречаться с Макроном", – сказал Медведев.

Как сообщалось на днях, Петр Порошенко также встретится с Ангелой Меркель. Представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт рассказал некоторые детали относительно визита украинского лидера по приглашению канцлера Германии.

Напомним, представители наблюдательного совета Ялтинской европейской стратегии на встрече с Зеленским оценили первый тур выборов. Так, например, бывший министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт подчеркнул, что выборы проходят честно и это является позитивным сигналом для мирового сообщества.

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Тег Франция, Медведев, Порошенко, Зеленский, Макрон

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Источник:

УНИАН

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