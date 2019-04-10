Порошенко и Зеленский встретятся с Макроном
В штабе действующего президента рассказали, что эта встреча может быть особо полезна для лидера "Зе!Команды"
Кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко 12 апреля встретятся с президентом Франции Эммануэлем Макроном. об этом сообщил на брифинге спикер президентского предвыборного штаба Олег Медведев.
Он считает, что оппоненту действующего президента Зеленскому полезно будет окунуться в мир реальной политики.
"Как ни странно, но мне известно, что Зеленский поедет к Макрону. Объясню почему, потому что по дипломатическим каналам французы координировались в этом вопросе с украинской стороной. Зеленскому было бы полезно слезть со сценических подмостков и немножко окунуться в мир реальной политики, в том числе и международной, и начать получать хоть какой-то опыт. Мне известно о том, что Зеленский будет, кажется, в пятницу в Париже, где будет встречаться с Макроном. В тот же день в Париже, насколько мне известно, должен быть и Петр Порошенко, и тоже будет встречаться с Макроном", – сказал Медведев.
Как сообщалось на днях, Петр Порошенко также встретится с Ангелой Меркель. Представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт рассказал некоторые детали относительно визита украинского лидера по приглашению канцлера Германии.
Напомним, представители наблюдательного совета Ялтинской европейской стратегии на встрече с Зеленским оценили первый тур выборов. Так, например, бывший министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт подчеркнул, что выборы проходят честно и это является позитивным сигналом для мирового сообщества.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Порошенко и Зеленский встретятся с Макроном". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новые анализы Порошенко: онлайн-трансляция с "Олимпийского"
Глава государства откликнулся на идею сдачи медицинских тестов уже международной организации
У Зеленского снова отказались от повторной сдачи анализов: названа причина
У кандидата в президенты заявили, что он не будет сдавать анализы для VADA