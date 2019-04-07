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Представители наблюдательного совета Ялтинской европейской стратегии оценили первый тур выборов

Сегодня, 23:09

Бильдт подчеркнул, что выборы проходят честно и это является позитивным сигналом для мирового сообщества

Представители наблюдательного совета Ялтинской европейской стратегии оценили первый тур выборов Политика Бильдт подчеркнул, что выборы проходят честно и это является позитивным сигналом для мирового сообщества

Еще одна оценка первого тура выборов президента прозвучала со стороны известных политических деятелей и дипломатов – членов наблюдательного совета Ялтинской европейской стратегии.

На встрече с одним из лидеров президентской гонки Владимиром Зеленским, бывший министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт подчеркнул, что выборы проходят честно и это является позитивным сигналом для мирового сообщества. Тогда как экс-генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен подчеркнул, что независимо от результата, мировые лидеры ждут от Украины развития партнерства, и президенту, который будет избран через две недели, в этом отведена ключевая роль. Зеленский заверил собеседников, что новая команда предаст отношениям с ЕС новое качество.

"Вскоре вы или ваш оппонент встретитесь с мировыми лидерами. Ведь в конце мая должен состояться саммит между странами ЕС и государствами восточного партнерства. А на начало июля запланирован саммит ЕС-Украина. Думаю, самое важное – установить хорошие контакты с лидерами европейских государств. И мы будем помогать Вам в этом, если вы победите на выборах. Для нас это важно – потому что Украина главный стратегический партнер Евросоюза. А учитывая то, что в конце мая объединенная Европа будет выбирать парламент – крайне важно, чтобы новый украинский президент наладил связи как можно скорее", – заявил Андерс Фог Расмуссен, генеральный секретарь НАТО (2009-2014).

"Все эти люди, сидящие рядом со мной, – эксперты, эксперты нашей команды. У нас есть еще много лиц на примете. Больше специалистов. Немало предложений от людей – профессионалов, и от так называемой старой системы. Но мы думаем над этим. Потому что не хотим видеть старые лица. Мы хотим идти вперед, с новыми кадрами", – отметил кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.

Как мы сообщали, на заседании ЦИК были оглашены официальные результаты выборов первого тура. Так, в избирательной гонке первое место занял Владимир Зеленский с результатом 30,24% (5 713 825 голосов). Действующий президент Петр Порошенко набрал 15,95% (3 014 538 голосов). Третье место заняла Юлия Тимошенко с результатом 13,40% (2 532 230 голосов).

Напомним, явка избирателей на выборах президента Украины составила 63,52%по данным со всех 199 избирательных округов по стране. Наиболее высокая явка была в Волынской (68,35%) и Львовской (68,88%) областях, а также в Киеве (68,01%). Центризбирком получил оригиналы протоколов со всех 199 избирательных округов. ЦИК обработал 100% протоколов, подсчитав 18 893 879 голосов. Недействительными признаны 1,18% бюллетеней.


Голосование во втором туре выборов состоится 21 апреля. Однако до этого между двумя кандидатами и в президенты должна пройти очная встреча в телеэфире 19 апреля. По состоянию на сегодня никто не может сказать точно, состоятся ли дебаты, особенно в свете последних событий с видеороликами и вызовами друг друга, а также эпопеей с медицинскими тестами на алкоголь и наркотики. Читайте все подробности, как Порошенко и Зеленский сдавали анализы.

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Тег выборы, видео, Зеленский, yes, Ялтинская европейская стратегия, выборы 2019, Выборы президента Украины 2019

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