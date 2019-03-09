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Порошенко: Кремль планировал "блицкриг" с захватом Киева, но его остановили бойцы ВСУ

Сегодня, 14:08

Глава государства заверил, что украинская армия стала гарантией государственности

Петр Порошенко
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Порошенко: Кремль планировал "блицкриг" с захватом Киева, но его остановили бойцы ВСУ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/169/3a7/5c81693a78303.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/169/3a7/5c81693a78303.jpeg Политика Глава государства заверил, что украинская армия стала гарантией государственности

Россия планировала совершить "блицкриг" против Украины, который предусматривал захват Киева, однако его не допустили Вооруженные силы страны, которые удерживают врага на восточных границах страны.

Об этом заявил президент страны Петр Порошенко, выступая на мероприятиях по случаю 205-й годовщины со дня рождения Тараса Шевченко в Каневе.

"Мы в чрезвычайно короткий срок создали армию, которая эффективно защищает нашу землю, сдерживает на восточных рубежах врага, который планировал блицкриг, включительно с захватом Киева", – заявил он.

Президент отметил, что Украина имеет возрожденную армию. По его словам, ВСУ являются настоящей гарантией украинской государственности.

"Это закаленное в боях войско, которое признают одним из лучших в мире, настоящие преемники казаков, занимающих одно из центральных мест в творчестве Шевченко", – сказал он.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что Украина также освободилась от "культурной оккупации, которая отнюдь не менее опасна, чем физическая оккупация".

Ранее Порошенко обратился с поздравлением к украинцам по случаю 205-й годовщины со дня рождения Шевченко. По его словам, "слова Гения вдохновляли поколения борцов за независимость нашей Родины и вдохновляют сегодня нас".

По случаю этой даты журналисты "Сегодня" перечислили места силы Тараса Шевченко в Киеве. А бойцы 93-й отдельной механизированной бригады оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины показали, что умеют не только воевать, но и читать стихи Шевченко:

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Тег Россия, армия, Порошенко, ВСУ, блицкриг

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Сегодня

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