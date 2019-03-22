Порошенко: Кремль пытается дестабилизировать ситуацию в Украине

Москва попытается и на религиозной почве устраивать провокации и внести раскол в общество, отметил президент

Фото: president.gov.ua

Порошенко: Кремль пытается дестабилизировать ситуацию в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/49f/12d/5c949f12ddb29.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/49f/12d/5c949f12ddb29.jpeg 2019-03-22T10:39:00+02:00 Политика Москва попытается и на религиозной почве устраивать провокации и внести раскол в общество, отметил президент

Кремль пытается дестабилизировать ситуацию в Украине, в том числе делая ставку на религиозные распри. Президент Петр Порошенко на встрече с членами Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций попросил духовенство призвать граждан страны к мирным выборам, сообщает пресс-служба главы государства.

По его словам, Кремль стремится дестабилизировать ситуацию в Украине, в том числе и в религиозной сфере. Во время выборов этот вопрос приобретает еще большую актуальность, и Путин попытается очернить все, что было до этого сделано Украиной и внести раскол в общество.

"В религиозной сфере эта ставка делается на то – придет ли в Украину "русский мир" или нет. Вопрос религиозной свободы должен быть также предметом нашей совместной деятельности. Происходит сейчас, к сожалению, интенсивное раскачивание ситуации в Украине. Мы видим, к сожалению, и насилие. И не дай Бог довести до кровопролития. Подчеркиваю, насилие никогда не было эффективным путем решения проблем. Я был бы вам очень признателен, если бы Всеукраинский совет церквей призвал провести выборы без насилия, провести выборы в мире и покое. Ваш призыв к общественному согласию обязательно будет услышан. Этот призыв мог бы быть дополнен молитвами за победу, мир и единство в Украине", – заявил Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что посланники Кремля не только атакуют Украину на Донбассе и в Крыму, но и ведут активную информационную войну, несут фейковые новости, ложь, раздор и ненависть.

Ни для кого не секрет, что Россия осуществляет попытки по вмешательству в выборы в Украине и на первый план выходит дестабилизация ситуации в стране. В то же время глава СБУ Василий Грицак ранее раскрыл "религиозные" планы России. Он рассказал, откуда организовываются провокации.

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