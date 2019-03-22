Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,26
31,04
УКР
Главная Больше  Новости политики

Порошенко: Кремль пытается дестабилизировать ситуацию в Украине

Сегодня, 10:39

Москва попытается и на религиозной почве устраивать провокации и внести раскол в общество, отметил президент

Фото: president.gov.ua
Порошенко: Кремль пытается дестабилизировать ситуацию в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/49f/12d/5c949f12ddb29.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/49f/12d/5c949f12ddb29.jpeg Политика Москва попытается и на религиозной почве устраивать провокации и внести раскол в общество, отметил президент

Кремль пытается дестабилизировать ситуацию в Украине, в том числе делая ставку на религиозные распри. Президент Петр Порошенко на встрече с членами Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций попросил духовенство призвать граждан страны к мирным выборам, сообщает пресс-служба главы государства.

По его словам, Кремль стремится дестабилизировать ситуацию в Украине, в том числе и в религиозной сфере. Во время выборов этот вопрос приобретает еще большую актуальность, и Путин попытается очернить все, что было до этого сделано Украиной и внести раскол в общество.

"В религиозной сфере эта ставка делается на то – придет ли в Украину "русский мир" или нет. Вопрос религиозной свободы должен быть также предметом нашей совместной деятельности. Происходит сейчас, к сожалению, интенсивное раскачивание ситуации в Украине. Мы видим, к сожалению, и насилие. И не дай Бог довести до кровопролития. Подчеркиваю, насилие никогда не было эффективным путем решения проблем. Я был бы вам очень признателен, если бы Всеукраинский совет церквей призвал провести выборы без насилия, провести выборы в мире и покое. Ваш призыв к общественному согласию обязательно будет услышан. Этот призыв мог бы быть дополнен молитвами за победу, мир и единство в Украине", – заявил Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что посланники Кремля не только атакуют Украину на Донбассе и в Крыму, но и ведут активную информационную войну, несут фейковые новости, ложь, раздор и ненависть.

Ни для кого не секрет, что Россия осуществляет попытки по вмешательству в выборы в Украине и на первый план выходит дестабилизация ситуации в стране. В то же время глава СБУ Василий Грицак ранее раскрыл "религиозные" планы России. Он рассказал, откуда организовываются провокации.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Россия, выборы, церковь, Порошенко, дестабилизация

Вы сейчас просматриваете новость " Порошенко: Кремль пытается дестабилизировать ситуацию в Украине". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Порошенко сравнил религиозную ситуацию в России и Украине

Сегодня, 10:10

В Украине религиозное многообразие, которое не противоречит единству, и это лучше, чем быть в казарме "русского мира", отметил президент

Луценко рассказал, как Путин шантажирует украинцев перед выборами

Вчера, 12:55

Хозяин Кремля намекает, что готов договариваться по украинско-российским отношениям, но только с новой и выгодной для себя властью

Вступил в силу указ Порошенко о новых санкциях против России

Вчера, 12:15

Украина ударила и по бизнесу страны-агрессора и наказала ряд российских политиков

Порошенко: Сегодняшний саммит Украина-ЕС – это уникальный формат поддержки нашего государства

20 марта, 21:55

Президент находится в Брюсселе с рабочим визитом

Лариса Голубкина: "Миронов был патологически влюблен в Фатееву"

«Всегда рядом»: популярный певец признался в чувствах Ани Лорак

«Сердце рыдает»: звезды не могут смириться со смертью Началовой

Менеджер Юлии Началовой: «Трагедия у семьи. Мы все молимся»

"Никто тебе не поможет": в Киеве напали на звезду Евровидения

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака

''Ту Аллу она уже сама не помнит'': Галкин о состоянии Пугачевой

Анна Седокова опозорилась в Сети с фотошопом в бассейне

Идеальный вес женщины (таблица)

«Я сделала все, чтобы Бондарчук признал своего внебрачного сына»
Загрузка...

Операторы отказываются от безлимитных тарифов: не придется ли платить больше

Сегодня, 07:28

Первый оператор заявил, что готовится отказаться от безлимитных услуг

"Миллион избирателей проголосовать на этих выборах не смогут": кто именно потеряет свой голос

Вчера, 07:51

Интервью с руководителем Службы распорядителя Государственного реестра избирателей Александром Стельмахом

Как самому накопить себе на хорошую пенсию: советы экспертов

Эксперты советуют сделать упор на депозиты в валюте и в гривне

По следам Ельцина: зачем Назарбаев отправился на покой

20 марта, 07:39

В Казахстане стартовал процесс контролируемой передачи власти

Почему Быстрицкая не хотела целоваться с Глебовым на съемках

Дочь Алсу на прослушиваниях «Голоса» затмила знаменитую мать

Врач-нарколог рассказал, как спасали Юлию Началову