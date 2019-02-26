Вместо войны – дестабилизация: Порошенко рассказал об изменении планов Кремля
Военное обострение Москва пока отложила и акцент будет делаться на гибридные методы в Украине
На сегодняшний день Россия в Украине делает ставку не на военное обострение, а на гибридные методы по дестабилизации ситуации внутри страны. Об этом заявил президент Петр Порошенко во время выступления перед руководящим составом Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба главы государства.
"Нужно повысить цену, которую противник заплатит в случае абсолютно авантюрных, неразумных действий, в случае дальнейшего проведения агрессии. На нашей территории находится враг и мы должны сделать все возможное, чтобы освободить украинскую землю. Это наша святая обязанность", – сказал он.
Порошенко подчеркнул неотложность усиления внимания к охране важных государственных объектов внутри страны, так как Москва планирует дестабилизацию ситуации в Украине.
"Изменения Россией акцентов гибридной войны и переноса усилий на дестабилизацию обстановки внутри Украины требуют от нас адекватного реагирования", – сказал президент.
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Глава государства также отметил, что угроза российской агрессии существует не только для Украины, и было бы ошибкой думать, будто аппетиты России на этом ограничатся.
"Ее гибридная война имеет целью кардинально изменить геополитический ландшафт всей Европы. Иногда планы распространяются и к глобальным изменениям. На этом я как президент Украины и верховный главнокомандующий ВСУ отметил во время своего выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности", – добавил глава государства.
Отметим, что Москва сейчас находится в состоянии ожидания результатов выборов в Украине. Как уже на раз говорили эксперты и политики, Кремль делает ставку на парламентские выборы, так как на президентских нет шансов привести к победе "своего" кандидата. Так, военный обозреватель, координатор группы "Информационное сопротивление" Юрий Карин рассказывал, чего ждать от Путина в ближайшие месяцы. Он также оценил вероятность полномасштабной войны, если Кремль проиграет выборы в Украине.
В свою очередь глава СБУ Василий Грицак раскрыл "религиозные" планы России во время предвыборного периода в Украине. Глава спецслужбы объяснил, откуда организовываются провокации для дестабилизации ситуации в Украине.
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