Вместо войны – дестабилизация: Порошенко рассказал об изменении планов Кремля

Военное обострение Москва пока отложила и акцент будет делаться на гибридные методы в Украине

Фото: president.gov.ua

Вместо войны – дестабилизация: Порошенко рассказал об изменении планов Кремля //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/509/8ca/5c75098ca4de6.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/509/8ca/5c75098ca4de6.jpeg 2019-02-26T11:46:21+02:00 Политика Военное обострение Москва пока отложила и акцент будет делаться на гибридные методы в Украине

На сегодняшний день Россия в Украине делает ставку не на военное обострение, а на гибридные методы по дестабилизации ситуации внутри страны. Об этом заявил президент Петр Порошенко во время выступления перед руководящим составом Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба главы государства.

"Нужно повысить цену, которую противник заплатит в случае абсолютно авантюрных, неразумных действий, в случае дальнейшего проведения агрессии. На нашей территории находится враг и мы должны сделать все возможное, чтобы освободить украинскую землю. Это наша святая обязанность", – сказал он.

Порошенко подчеркнул неотложность усиления внимания к охране важных государственных объектов внутри страны, так как Москва планирует дестабилизацию ситуации в Украине.

"Изменения Россией акцентов гибридной войны и переноса усилий на дестабилизацию обстановки внутри Украины требуют от нас адекватного реагирования", – сказал президент.

Читайте также Аваков: Вмешательство РФ в выборы будет колоссальным

Глава государства также отметил, что угроза российской агрессии существует не только для Украины, и было бы ошибкой думать, будто аппетиты России на этом ограничатся.

"Ее гибридная война имеет целью кардинально изменить геополитический ландшафт всей Европы. Иногда планы распространяются и к глобальным изменениям. На этом я как президент Украины и верховный главнокомандующий ВСУ отметил во время своего выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности", – добавил глава государства.

Отметим, что Москва сейчас находится в состоянии ожидания результатов выборов в Украине. Как уже на раз говорили эксперты и политики, Кремль делает ставку на парламентские выборы, так как на президентских нет шансов привести к победе "своего" кандидата. Так, военный обозреватель, координатор группы "Информационное сопротивление" Юрий Карин рассказывал, чего ждать от Путина в ближайшие месяцы. Он также оценил вероятность полномасштабной войны, если Кремль проиграет выборы в Украине.

В свою очередь глава СБУ Василий Грицак раскрыл "религиозные" планы России во время предвыборного периода в Украине. Глава спецслужбы объяснил, откуда организовываются провокации для дестабилизации ситуации в Украине.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Вместо войны – дестабилизация: Порошенко рассказал об изменении планов Кремля". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.