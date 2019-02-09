Порошенко: Кризис отступает, но Украину ждет трудная битва

Россия сделает все, чтобы помешать Украине провести честные выборы и продолжит свою агрессию во всех сферах, отметил президент Петр Порошенко

Фото: twitter.com/poroshenko.

Порошенко: Кризис отступает, но Украину ждет трудная битва //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/ec4/2f5/5c5ec42f5dfba.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/ec4/2f5/5c5ec42f5dfba.jpg 2019-02-09T14:16:00+02:00 Политика Россия сделает все, чтобы помешать Украине провести честные выборы и продолжит свою агрессию во всех сферах, отметил президент Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко во время всеукраинского общественного форума "Открытый диалог" в заявил, что страна преодолевает кризис, вызванный агрессией России, и восстанавливает экономический рост.

"Надежду вселяет то, что худшее – точно позади. Что кризис, вызванный войной, экономической агрессией и блокадой со стороны России, – отступает. Что восстановление экономического роста открывает возможности и к восстановлению уровня жизни", – заявил Порошенко.

Он отметил, что перед Украиной стоят задачи по пяти главным направлениям: агропромышленный комплекс, ИТ-индустрия, машиностроение, инфраструктура и логистика, туризм.

В то же время, по словам Петра Порошенко, российский президент Владимир Путин стремится вернуть Украину под российское влияние, поэтому Россия пытается вмешиваться в украинские выборы.

"Выборы 2019 для Путина – это как генеральная битва за Украину, которую он маниакально стремится вернуть назад", – заявил Порошенко

По его словам, план Путина – уничтожить независимое Украинское государство и демократию, лишить украинцев права жить в мире и безопасности.

"Он не может не понимать, что Украина, какой она стала за последние годы, ему уже не по зубам. Он не может не понимать, что Украину силой не взять. Поэтому хочет преодолеть нас хитростью. Россия пытается вмешиваться в наши выборы так же, как в выборы в США, Франции, Германии, как в референдумы в Великобритании и Нидерландах. Теперь они все эти технологии планируют задействовать и в Украине", – подчеркнул Порошенко.

По его убеждению, украинцам не нужен президент и верховный главнокомандующий, который встанет перед Кремлем на колени.

"Только полномасштабное и полноправное членство в Европейском Союзе и НАТО окончательно и бесповоротно гарантирует нашу государственную независимость, национальную безопасность, свободу и благосостояние", – сказал президент.

По его словам, достижение Украиной критериев членства в ЕС и НАТО улучшит инвестиционный климат.

"Это обеспечит прирост прямых иностранных инвестиций и создание новых рабочих мест, увеличение доходов в бюджет, увеличение зарплат и пенсий... Говорим не только про отпор России, но и о контрнаступлении на бедность", – пояснил глава государства.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко официально стал участником президентской гонки. Соответствующее решение о его регистрации было принято на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии.

Кроме того, Порошенко назвал свои приоритеты в случае переизбрания его на второй срок. Укрепление и модернизация ВСУ останутся приоритетом для Петра Порошенко, если его переизберут на второй срок на пост президента. Об этом говорится в предвыборной программе кандидата в президенты Украины Петра Порошенко, размещенном на сайте ЦИК.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Порошенко: Кризис отступает, но Украину ждет трудная битва". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...