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Порошенко: Мы должны усилить присутствие кораблей НАТО в Черном море

Сегодня, 00:59

По словам Порошенко, РФ использует Крым для размещения там ракет, что дестабилизирует регион.

Фото: president.gov.ua
Порошенко: Мы должны усилить присутствие кораблей НАТО в Черном море //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/f9f/5fd/5c6f9f5fdd673.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/f9f/5fd/5c6f9f5fdd673.jpg Политика По словам Порошенко, РФ использует Крым для размещения там ракет, что дестабилизирует регион.

Президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости увеличить присутствие военных кораблей Организации Североатлантического договора (НАТО) в Черном море из-за российской агрессии. Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу FoxNews, сообщает пресс-служба администрации президента.

По словам Порошенко, РФ использует Крым для размещения там ракет, что дестабилизирует регион.

"Мы должны усилить присутствие кораблей НАТО в Черном море. После незаконной аннексии Крыма полностью разрушен баланс сил в Черном море", – заявил Порошенко.

Президент не исключил дальнейших возможных агрессивных действий России в Черном море.

"Как это было с нападением на украинские военные катера. Именно поэтому присутствие кораблей НАТО станет фактором стабилизации", – сказал он.

Напомним, за ситуацией в Керченском проливе хотят наблюдать из космоса. Украина также обсуждает варианты, как организовать присутствие иностранных кораблей в Черном море.

Напомним, на днях Совет Евросоюза поддержал "азовские санкции" против России.

Кроме того, недавно сенаторы США представили законопроект с новыми санкциями против России. Они предлагают меры против российских банков и инвестиций в российские СПГ-проекты за пределами РФ в ответ на подрыв демократии в других странах. Среди прочего, США снова обвиняют РФ во вмешательстве в выборы других государств. Также стало известно, что среди прочего американцы хотят наказать 24 агентов ФСБ, которые принимали участие в атаке на украинские корабли в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Они же способствовали захвату украинских моряков.

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Тег Порошенко, Черное море

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