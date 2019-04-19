Порошенко на теледебатах: Сейчас угрозы не меньше, чем в 2014 году

Глава государства назвал отсутствие Зеленского в студии не только неуважением к зрителям, но и нарушением закона

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Президент Петр Порошенко во время теледебатов на "Общественном" считает возможный приход к власти своего оппонента Владимира Зеленского серьезной угрозой для Украины, так как уверен, что с ним вернутся и представители прошлой власти.

Был задан вопрос, какие стоят перед Украиной самые большие угрозы и как Порошенко, в случае переизбрания на президентском посту, планирует их устранять.

"Эти угрозы сейчас никак не меньше, чем в 2014 году. Скажу как думаю – мой оппонент господин Зеленский подчеркнул, что он кот в мешке, а я волк в овечьей шкуре. Какой я волк, я комментировать не буду, но и с котом в мешке я тоже не согласен. Господин Зеленский сам является мешком, которым он прикрывает котов, которые в нем находятся. Даже не котов, а чертей. Это чрезвычайно серьезно. Там находятся подручные Азарова ... Олигархи-беглецы полностью обеспечили обертку Зеленского ... Они договорились до того, что я убил своего брата. Ну есть же какая-то граница, друзья! ... Я твердо уверен, что неслучайно звучит фраза про повстанцев ... Как вы потом санкции будете продолжать? Эта некомпетентность напрямую угрожает безопасности государства ... Бизнес-партнеры Зеленского подозреваются в отмывании денег и хищениях. Украина не выдержит в состоянии войны таких ударов по финансовому сектору и экономике ... Под этой оберткой и придут настоящие волки. Я против того, чтобы Украина снова платила огромную цену, выводя людей на Майдан ... Человеком, у которого нет опыта, будут руководить другие люди, в том числе из-за границы нашего государства ... Но я не отрицаю, что Украина требует обновления власти. И во время парламентских выборов мы можем провести реформацию коалиции", – ответил Порошенко.

И на завершение теледебатов глава государства назвал отсутствие Зеленского в студии не только неуважением к зрителям, но и нарушением закона.

"Верю, что 21 числа украинцы не ошибутся. Я верю в ответственный выбор и что Украина точно победит", – подытожил президент.

Напомним, сегодня Зеленский во время вступительного слова на дебатах на "Олимпийском" также резко высказался о Порошенко. По его словам, украинцы "голосовали за одного Порошенко а выбрали другого".

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