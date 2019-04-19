Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,69
30,16
УКР
Главная Больше  Новости политики

Порошенко на теледебатах: Сейчас угрозы не меньше, чем в 2014 году

Сегодня, 22:10

Глава государства назвал отсутствие Зеленского в студии не только неуважением к зрителям, но и нарушением закона

Скриншот
Скриншот.

Президент Петр Порошенко во время теледебатов на "Общественном" считает возможный приход к власти своего оппонента Владимира Зеленского серьезной угрозой для Украины, так как уверен, что с ним вернутся и представители прошлой власти.

Был задан вопрос, какие стоят перед Украиной самые большие угрозы и как Порошенко, в случае переизбрания на президентском посту, планирует их устранять.

"Эти угрозы сейчас никак не меньше, чем в 2014 году. Скажу как думаю – мой оппонент господин Зеленский подчеркнул, что он кот в мешке, а я волк в овечьей шкуре. Какой я волк, я комментировать не буду, но и с котом в мешке я тоже не согласен. Господин Зеленский сам является мешком, которым он прикрывает котов, которые в нем находятся. Даже не котов, а чертей. Это чрезвычайно серьезно. Там находятся подручные Азарова ... Олигархи-беглецы полностью обеспечили обертку Зеленского ... Они договорились до того, что я убил своего брата. Ну есть же какая-то граница, друзья! ... Я твердо уверен, что неслучайно звучит фраза про повстанцев ... Как вы потом санкции будете продолжать? Эта некомпетентность напрямую угрожает безопасности государства ... Бизнес-партнеры Зеленского подозреваются в отмывании денег и хищениях. Украина не выдержит в состоянии войны таких ударов по финансовому сектору и экономике ... Под этой оберткой и придут настоящие волки. Я против того, чтобы Украина снова платила огромную цену, выводя людей на Майдан ... Человеком, у которого нет опыта, будут руководить другие люди, в том числе из-за границы нашего государства ... Но я не отрицаю, что Украина требует обновления власти. И во время парламентских выборов мы можем провести реформацию коалиции", – ответил Порошенко.

И на завершение теледебатов глава государства назвал отсутствие Зеленского в студии не только неуважением к зрителям, но и нарушением закона.

"Верю, что 21 числа украинцы не ошибутся. Я верю в ответственный выбор и что Украина точно победит", – подытожил президент.

Напомним, сегодня Зеленский во время вступительного слова на дебатах на "Олимпийском" также резко высказался о Порошенко. По его словам, украинцы "голосовали за одного Порошенко а выбрали другого".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Порошенко, дебаты, Зеленский, угрозы, Общественное

Вы сейчас просматриваете новость " Порошенко на теледебатах: Сейчас угрозы не меньше, чем в 2014 году". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Порошенко выступил против легализации оружия

Сегодня, 22:03

Президент выступил категорически против того, чтобы украинцы вооружались огнестрельным оружием

Порошенко: Я никогда не вмешивался в дела Майдана, это запрещено законом

Сегодня, 21:51

Президент отметил, что как гражданин глубоко не удовлетворен ходом расследования

Порошенко: Президент Украины – церемониальная роль

Сегодня, 21:50

Из-за судебной реформы в Украине президент не может отвечать за все происходящее в стране

Порошенко назвал два основных шага, как удержать людей внутри страны

Сегодня, 21:40

По мнению гаранта, власть должна обеспечить рост средней зарплаты

Мощная шея и стрижка «под мальчика»: Брежнева до «ВИА Гры»

Кейт Миддлтон одела брендовую блузку задом наперед

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

Ученые назвали неожиданную опасность кошек для их хозяев

С украинцев начнут взимать абонплату за "коммуналку": детально

Больше незлья: Супрун назвала украинцам норму потребления сахара

Гостюхин признался в двойном гражданстве

Зеленский выступил в прямом эфире "Право на владу": полное видео

Китайцы вовсю скупают б/у устройства

Зеленский в эфире "1+1" представил свою команду: полный список

Самые актуальные образы для городских модниц

Неубиваемый телефон, который не горит в огне и в воде не тонет

Продукты по нормам Европейского Союза: к чему идет Украина

Вчера, 07:37

Наша страна должна постепенно приближать пищевое законодательство к европейским нормам

"Такого феномена избирательной кампании не было ни в одной стране мира": интервью с послом Канады в Украине

17 апреля, 07:39

По словам Романа Ващука, украинцы столетиями скептически относились к власти, хотя сейчас подобные тенденции существуют и на Западе

Пять лет после войны: как ВСУ освобождали захваченный Славянск и чем город живет сегодня

17 апреля, 07:00

ВСУ встречали с радостью, иллюзии о РФ разбились о реальность, а горожане мечтают о порядке

ТОП-кошельки страны: сколько заработали и приобрели Турчинов, Гройсман, Луценко и Смолий

17 апреля, 07:00

Мы изучили отчеты о доходах первых лиц за 2018 год

Внезапно умерла известная российская актриса, вдова Евстигнеева

Умерла российская актриса Ирина Цывина

«Там ничего нет»: Божена Рынска перенесла клиническую смерть