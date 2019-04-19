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Зачем вы все туда лезете: Зеленский выступил на дебатах со вступительным словом

Сегодня, 19:19

Участник второго тура выборов президента в Украине рассказал о всех недостатках действующей власти

Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Выбирая Петра Порошенко президентом Украины в 2014 году, украинцы ошиблись, заявил его соперник во втором туре выборов, шоумен Владимир Зеленский, во время дебатов на НСК "Олимпийском" 19 апреля.

"Мог ли я представить, что я – простой парень из Кривого Рога – буду бороться за кресло президента против человека, которого мы уверенно и бесспорно выбрали президентом в 2014 году. И, что самое интересное, я сам был за господина Порошенко, и это правда. Но я ошибся. Мы ошиблись", – заявил он.

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Он напомнил, о невыполненных обещаниях действующего главы государства.

"Могли ли мы представить, что его "закончим войну за две недели" станет нашим Иловайском и Дебальцево? Могли ли мы представить, что Революцией достоинства воспользуются негодяи?" – сказал Зеленский со сцены.

По его словам, украинцы "голосовали за одного Порошенко а выбрали другого".

"Существует два Порошенко: первый – прекрасный оратор, специалист, финансист экономист. Он обычно появляется тогда, когда есть камеры, а, когда они выключаются, появляется другой, такой себе Петр Второй. Первый на Михайловской площади кричит "Путин я тебе покажу", а второй – тихонько "передает приветики" в Москву. Первый говорит "я отрываю школы", а второй постоянно открывает магазины Roshen. Первый говорит "я бизнес передал в слепой траст", а второй увеличивает свое состояние за год в 82 раза. Давайте может тогда бюджет Украины передадим в слепой траст? Это хорошо работает", – добавил Владимир Зеленский.

Самого себя он назвал "не политиком, а простым человеком, который пришел сломать эту систему".

"Я – результат, Петр Алексеевич. Я – результат ваших ошибок и обещаний. Это правда, и вы это понимаете", – отметил он.

Он напомнил президенту о моменте, о котором ранее не было известно.

"Вы меня пригласили на Банковую и спросили: "Зачем это тебе нужно? Ты не будешь видеть своих детей, жену, будешь меньше зарабатывать". Один вопрос – зачем вы все туда лезете?" – закончил он свою вступительную речь.

Напомним, что ранее стали известны ведущие дебатов – ведущая телеканала ICTV Елена Фроляк и председатель правления "Общественного радио", журналист Андрей Куликов.


Кроме того, как мы писали, на сегодняшние дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским открыли НСК "Олимпийский" для зрителей. Территория спорткомплекса взята под усиленную охрану.

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Тег Порошенко, дебаты, Зеленский, нск олимпийский, выборы 2019, выборы президента-2019 , Выборы президента Украины 2019, выборы президента Украины

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