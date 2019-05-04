Порошенко назначил нового члена Нацсовета
Президент назначил Владимира Горковенко членом Нацсовета
Украины Петр Порошенко назначил Владимира Горковенко членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
Соответствующий указ №187 от 4 мая 2019 года обнародован на официальном сайте главы государства.
"В соответствии с пунктом 13 части первой статьи 106 Конституции Украины, статьями 4, 6 Закона Украины "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания" постановляю: назначить Горковенко Владимира Валентиновича членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", - говорится в документе.
Как сообщалось, 4 мая Юрий Артеменко, который был председателем Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания с 2014 года, заявил о решении уйти в отставку до официального истечения срока своих полномочий, которые должны завершиться в июле.
По его словам, причиной такого решения являются два фактора – усталость и предложение перейти на другую работу.
На официальном сайте президента есть указ №186 от 4 мая об освобождении Артеменко от должности члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.
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