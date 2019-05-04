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Порошенко назначил нового члена Нацсовета

4 мая, 21:23

Президент назначил Владимира Горковенко членом Нацсовета

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua.

Украины Петр Порошенко назначил Владимира Горковенко членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Соответствующий указ №187 от 4 мая 2019 года обнародован на официальном сайте главы государства.

"В соответствии с пунктом 13 части первой статьи 106 Конституции Украины, статьями 4, 6 Закона Украины "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания" постановляю: назначить Горковенко Владимира Валентиновича членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", - говорится в документе.

Как сообщалось, 4 мая Юрий Артеменко, который был председателем Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания с 2014 года, заявил о решении уйти в отставку до официального истечения срока своих полномочий, которые должны завершиться в июле.

По его словам, причиной такого решения являются два фактора – усталость и предложение перейти на другую работу.

На официальном сайте президента есть указ №186 от 4 мая об освобождении Артеменко от должности члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.


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Тег отставка, Порошенко, должность, Нацсовет, артеменко, Нацсовет по телерадиовещанию

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