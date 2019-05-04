Порошенко уволил Артеменко с поста главы Нацсовета по телерадиовещанию

Сегодня Артеменко заявил, что подал в отставку с должности главы Нацсовета по телерадиовещанию

Юрий Артеменко. Фото: Facebook.

Президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении Юрия Артеменко с должности члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Соответствующий указ президента №186/2019 от 4 мая 2019 года обнародован на сайте главы государства.

"В соответствии с пунктом 13 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю: уволить Артеменко Юрия Анатольевича с должности члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", - говорится в документе.

Ранее сегодня Юрий Артеменко заявил, что подал в отставку с должности главы Нацсовета по телерадиовещанию. По его словам, причины такого решения две.

"Во-первых, простая человеческая усталость – в течение пяти лет в постоянном стрессе работать ежедневно, по 10-12 часов, иногда даже без выходных. Во-вторых, предложение, поступившее именно в это время, перейти на другую работу", – сообщил Артеменко.

Напомним, группа депутатов предлагает ускорить начало отбора новых членов Нацсовета, чтобы в период ухода нынешних этот государственный регулятор сохранил кворум и возможность принимать решения.

Согласно закону "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания", четырех его членов на 5-летний срок назначает Верховная Рада, еще четырех – президент Украины. При этом один и тот же человек может быть повторно назначен членом Нацсовета только один раз.

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