Порошенко назначил нового главу Черниговской ОГА

Черниговская область попала под военное положение, так как граничит с Россией

Президент Украины Петр Порошенко назначил новым главой Черниговской областной государственной администрации Александра Мысника. Глава государства представил чиновника во время рабочей поездки в область.

Глава государства вручил новому руководителю ОГА соответствующее удостоверение.

"Прежде всего позвольте начать с того, чтобы представить вам нового председателя Черниговской областной государственной администрации господина Александра Мысника. Где родился, там и пригодился – господин Александр из Черниговской области. Имеет очень амбициозные планы. Президент ему доверяет", – сказал Порошенко.

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Президент рассчитывает, что новый губернатор организует решительные шаги в направлении развития региона.

"Уверен, что вам по плечу и те непростые задачи, которые сейчас состоят, исходя из политической обстановки – как внутренней, так и внешней", – подчеркнул глава государства.

Отметим, что на сайте президент опубликован и соответствующий указ о назначении Мысника на должность главы Черниговской ОГА.

Напомним, что в июле Порошенко уволил губернатора Черниговской области. Соответствующим указом Валерий Кулич перестал занимать должность.

Как известно, что Черниговская область попала в список регионов, в которых введено военное положение, так как граничит с Россией. Теперь Порошенко рассчитывает на соответствующую работу нового чиновника по реализации указа президента.