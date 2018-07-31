Порошенко уволил губернатора Черниговской области

Президент Украины Петр Порошенко уволил Валерия Кулича с должности председателя Черниговской областной государственной администрации, сообщает сайт главы государства.

Отмечается, что увольнение случилось после поданного чиновником заявления. Президент подписал соответствующий указ.

"Освободить Кулич Валерия Петровича с должности председателя Черниговской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", – говорится в указе.

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Напомним, Кулич был назначен главой Черниговской ОГА в конце марта 2015 года. До того, как стать губернатором Черниговской области, он был избран народным депутатом Украины (фракция "Блок Петра Порошенко") по 205 избирательному округу (Черниговская обл.), однако в связи с назначением сложил депутатский мандат.

Еще в 2015 году, после назначения на новую должность, Кулич в интервью сайту "Сегодня" рассказывал о выборах, зарплате чиновников, куда идут бюджетные деньги, выделяемые на образование и медицину, и что даст объединение общин.

Также глава он рассказывал, что в парламенте работа спокойней. Кулич объяснял, почему работа губернатора ему больше была по душе, чем депутатский мандат.