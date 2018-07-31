Порошенко уволил губернатора Черниговской области

Сегодня, 11:13

Глава государства подписал соответствующий указ на поданное чиновником заявление

Валерий Кулич. Фото: facebook.com/valerii.kulich/
Валерий Кулич. Фото: facebook.com/valerii.kulich/

Президент Украины Петр Порошенко уволил Валерия Кулича с должности председателя Черниговской областной государственной администрации, сообщает сайт главы государства.

Отмечается, что увольнение случилось после поданного чиновником заявления. Президент подписал соответствующий указ.

"Освободить Кулич Валерия Петровича с должности председателя Черниговской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", – говорится в указе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Напомним, Кулич был назначен главой Черниговской ОГА в конце марта 2015 года. До того, как стать губернатором Черниговской области, он был избран народным депутатом Украины (фракция "Блок Петра Порошенко") по 205 избирательному округу (Черниговская обл.), однако в связи с назначением сложил депутатский мандат.

Еще в 2015 году, после назначения на новую должность, Кулич в интервью сайту "Сегодня" рассказывал о выборах, зарплате чиновников, куда идут бюджетные деньги, выделяемые на образование и медицину, и что даст объединение общин.

Также глава он рассказывал, что в парламенте работа спокойней. Кулич объяснял, почему работа губернатора ему больше была по душе, чем депутатский мандат.
Порошенко, увольнение, губернатор, кулич

Вы сейчас просматриваете новость "Порошенко уволил губернатора Черниговской области". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Сергей Марченко. Фото: facebook.com/sergey.marchenko

В руководстве Минфина произошли кадровые перестановки

26 Июля, 14:21

Один из соратников Данилюка продолжил сотрудничество с правительством

Украина

фото Ольга Герасимьюк/Facebook

Герасимьюк увольняется с должности замглавы Нацсовета

25 Июня, 23:01

Кроме того, она предоставила фотокопию своего заявления
Загрузка...

Политика

Юрий Тандит. Фото: "Хвиля"

Из СБУ уволился советник главы спецслужбы Тандит

19 Июня, 11:28

Известный переговорщик по освобождению заложников написал заявление об увольнении

Политика

Наталия Корчак. Фото: kmu.gov.ua

Экс-глава НАПК Корчак получила новую должность

Вчера, 11:42

Полномочия главы ведомства истекли еще в марте, и теперь у нее появилась новая работа
Загрузка...