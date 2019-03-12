Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,31
29,59
УКР
Главная Больше  Новости политики

Порошенко назначил ответственного в СНБО за перевооружение армии

Сегодня, 14:33

На этому посту Сергей Кривонос сменил недавно уволенного Олега Гладковского

Сергей Кривонос. Фото: скриншот
Сергей Кривонос. Фото: скриншот.
Порошенко назначил ответственного в СНБО за перевооружение армии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7a6/765/5c87a67658df2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7a6/765/5c87a67658df2.jpg Политика На этому посту Сергей Кривонос сменил недавно уволенного Олега Гладковского

Президент Украины Петр Порошенко назначил заместителя командующего Сил специальных операций Сергея Кривоноса заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

В Администрацию президента также явился и секретарь СНБО Александр Турчинов, которому был представлен новый заместитель. Президент отметил, что полковник Кривонос имеет отличную военную репутацию

"Принял решение о назначении вас, господин полковник, заместителем секретаря СНБО. Я очень хорошо помню, что вы сделали для создания Сил специальных операций, и активную поддержку общества, волонтеров, добровольцев. Мы с вами хорошо знакомы и по обороне крамоторского аэропорта. Хочу поручить вам, что вы обеспечивали и отвечали в аппарате СНБО вопросами перевооружения ВСУ, других силовых структур, вопросами военно-технического сотрудничества, и вопросами взаимодействия с НАТО", – сказал Порошенко

Глава государства вручил новому чиновнику СНБО соответствующее удостоверение.

Напомним, из-за коррупционного скандала в "Укроборонпроме" 4 марта Порошенко уволил замсекретаря СНБО Олега Гладковского, который был также главой Комиссии по военно-техническому сотрудничеству и экспортному контролю.

Как стало известно, журналистский проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором утверждается, что якобы сын Олега Гладковского причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе. Как утверждается в расследовании журналистов, Игорь Гладковский в сговоре с другими чиновниками якобы скупали военные запчасти в России, а также на складах украинской армии, а цены на них часто не соответствовали каким-либо нормам качества и накручивались в разы. В расследовании указывается, что по сговору с руководством "Укроборонпрома" указанная продукция продавалась на предприятия украинского оборонпрома. Журналисты утверждают, что таким образом были хищения не менее 250 млн гривен.

Недавно Порошенко заявлял, что в "Укроборонпроме" проведут международный аудит с привлечением специалистов НАТО. По его словам, будет проведена комплексная ревизия всех контрактов госконцерна, и за этим будут наблюдать иностранцы.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Порошенко, СНБО, Кривонос

Вы сейчас просматриваете новость " Порошенко назначил ответственного в СНБО за перевооружение армии". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Порошенко хочет снять губернатора Полтавской области с должности

Сегодня, 12:22

Глава государства обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману с предложением

Порошенко создал комиссию по отбору кандидатов в Высший совет правосудия

Вчера, 16:18

Сначала будет образована Комиссия для проведения конкурса, после чего кандидатов представят на рассмотрение президенту

Порошенко намекнул на создание в Украине новейших мощных ракет

Вчера, 13:30

После краха Договора о РСМД Украина сможет создавать оружие, способное поражать врага глубоко в тылу

К аудиту "Укроборонпрома" следует привлечь всемирно известную компанию – Порошенко

10 марта, 22:45

По словам Порошенко, второй вопрос – обеспечение ревизии

Пенсии переселенцев и жителей неподконтрольного Донбасса

Широкая кость: 7 знаменитых красоток, которых красит полнота

12 самых красивых пар шоу-бизнеса

Обильное питье: печальные последствия

Не надо стесняться: 5 правил нескромности от психолога Холоденко

Как бегать с большой грудью?

Сальма Хайек поразила откровенным фото

Ребенок внутри матери: невероятное видео

5 ежедневных привычек, которые сохранят твой живот плоским

Исхудавшая Алла Пугачева напугала всех (фото)
Загрузка...

Украинцы уже получают зарплаты, как до кризиса: у кого этой весной оклады вырастут еще больше

Вчера, 07:19

Купить можем уже столько же, как 5 лет назад, но многие этого не заметили 

Почему Лукашенко выступил против "русского мира"

10 марта, 07:51

Президент Беларуси накануне выборов зачищает политическую среду от российского вмешательства

Инвестиции в недвижимость: что с этим в Украине и как выбрать объект

10 марта, 07:38

Не менее 5,2 тыс. квартир за последние два года было приобретено в новостройках Киева как инвестиция

Виктор Ющенко установил рекорд, собрав самую большую коллекцию рушников

10 марта, 07:19

Для своей огромной коллекции украинских рушников президент выделил отдельный дом

Превзошел самого себя: муж Алены Мозговой очаровал Тину Кароль

5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой

Рекорд: клип белорусов пробил планку в 100 милл. просмотров