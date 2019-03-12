Порошенко назначил ответственного в СНБО за перевооружение армии
На этому посту Сергей Кривонос сменил недавно уволенного Олега Гладковского
Президент Украины Петр Порошенко назначил заместителя командующего Сил специальных операций Сергея Кривоноса заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны.
В Администрацию президента также явился и секретарь СНБО Александр Турчинов, которому был представлен новый заместитель. Президент отметил, что полковник Кривонос имеет отличную военную репутацию
"Принял решение о назначении вас, господин полковник, заместителем секретаря СНБО. Я очень хорошо помню, что вы сделали для создания Сил специальных операций, и активную поддержку общества, волонтеров, добровольцев. Мы с вами хорошо знакомы и по обороне крамоторского аэропорта. Хочу поручить вам, что вы обеспечивали и отвечали в аппарате СНБО вопросами перевооружения ВСУ, других силовых структур, вопросами военно-технического сотрудничества, и вопросами взаимодействия с НАТО", – сказал Порошенко
Глава государства вручил новому чиновнику СНБО соответствующее удостоверение.
Напомним, из-за коррупционного скандала в "Укроборонпроме" 4 марта Порошенко уволил замсекретаря СНБО Олега Гладковского, который был также главой Комиссии по военно-техническому сотрудничеству и экспортному контролю.
Как стало известно, журналистский проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором утверждается, что якобы сын Олега Гладковского причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе. Как утверждается в расследовании журналистов, Игорь Гладковский в сговоре с другими чиновниками якобы скупали военные запчасти в России, а также на складах украинской армии, а цены на них часто не соответствовали каким-либо нормам качества и накручивались в разы. В расследовании указывается, что по сговору с руководством "Укроборонпрома" указанная продукция продавалась на предприятия украинского оборонпрома. Журналисты утверждают, что таким образом были хищения не менее 250 млн гривен.
Недавно Порошенко заявлял, что в "Укроборонпроме" проведут международный аудит с привлечением специалистов НАТО. По его словам, будет проведена комплексная ревизия всех контрактов госконцерна, и за этим будут наблюдать иностранцы.
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