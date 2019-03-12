Порошенко назначил ответственного в СНБО за перевооружение армии

На этому посту Сергей Кривонос сменил недавно уволенного Олега Гладковского

Сергей Кривонос. Фото: скриншот.

Порошенко назначил ответственного в СНБО за перевооружение армии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7a6/765/5c87a67658df2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7a6/765/5c87a67658df2.jpg 2019-03-12T14:33:34+02:00 Политика На этому посту Сергей Кривонос сменил недавно уволенного Олега Гладковского

Президент Украины Петр Порошенко назначил заместителя командующего Сил специальных операций Сергея Кривоноса заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

В Администрацию президента также явился и секретарь СНБО Александр Турчинов, которому был представлен новый заместитель. Президент отметил, что полковник Кривонос имеет отличную военную репутацию

"Принял решение о назначении вас, господин полковник, заместителем секретаря СНБО. Я очень хорошо помню, что вы сделали для создания Сил специальных операций, и активную поддержку общества, волонтеров, добровольцев. Мы с вами хорошо знакомы и по обороне крамоторского аэропорта. Хочу поручить вам, что вы обеспечивали и отвечали в аппарате СНБО вопросами перевооружения ВСУ, других силовых структур, вопросами военно-технического сотрудничества, и вопросами взаимодействия с НАТО", – сказал Порошенко

Глава государства вручил новому чиновнику СНБО соответствующее удостоверение.

Напомним, из-за коррупционного скандала в "Укроборонпроме" 4 марта Порошенко уволил замсекретаря СНБО Олега Гладковского, который был также главой Комиссии по военно-техническому сотрудничеству и экспортному контролю.

Как стало известно, журналистский проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором утверждается, что якобы сын Олега Гладковского причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе. Как утверждается в расследовании журналистов, Игорь Гладковский в сговоре с другими чиновниками якобы скупали военные запчасти в России, а также на складах украинской армии, а цены на них часто не соответствовали каким-либо нормам качества и накручивались в разы. В расследовании указывается, что по сговору с руководством "Укроборонпрома" указанная продукция продавалась на предприятия украинского оборонпрома. Журналисты утверждают, что таким образом были хищения не менее 250 млн гривен.

Недавно Порошенко заявлял, что в "Укроборонпроме" проведут международный аудит с привлечением специалистов НАТО. По его словам, будет проведена комплексная ревизия всех контрактов госконцерна, и за этим будут наблюдать иностранцы.

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