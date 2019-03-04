Порошенко уволил Гладковского и обратился к НАБУ

Чиновник был уволен не только из СНБО, но и с должности главы Комиссии по военно-техническому сотрудничеству и экспортному контролю

Фото: president.gov.ua

Порошенко уволил Гладковского и обратился к НАБУ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d04/220/5c7d0422087eb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d04/220/5c7d0422087eb.jpg 2019-03-04T12:57:00+02:00 Политика Чиновник был уволен не только из СНБО, но и с должности главы Комиссии по военно-техническому сотрудничеству и экспортному контролю

Ранее отстраненный от должности первого заместителя главы СНБО Олег Гладковский уволен указом президента Петра Порошенко, которого в журналистском расследовании заподозрили в махинациях в оборонной сфере. Об этом заявил глава государства на заседании Совета регионального развития Николаевской области.

"Сегодня утром, перед отлетом в Николаев, подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО. Так же он снят и с должности председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля", – заявил он.

Порошенко объяснил, что его решение – это не приговор чиновнику, а лишь создает условия для честного расследования. Также президент обратился к Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ).

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"За несколько лет ни разу не позволил себе обращаться к руководству НАБУ по вопросам конкретного расследования. Делаю это впервые. Публично обращаюсь с призывом к НАБУ расследовать резонансные публикации и расставить все точки над "i". Если кто виноват – наказать. Вечером планирую переговорить по телефону с руководством НАБУ. Это новый антикоррупционный орган, который имеет репутацию независимого от украинских властей. И это очень важно для общественного доверия к результатам расследования", – сказал глава государства.

Напомним, недавно стало известно, журналистский проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором утверждается, что якобы сын заместителя секретаря СНБО, главы Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Олега Гладковского причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе. Как утверждается в расследовании журналистов, Игорь Гладковский в сговоре с другими чиновниками якобы скупали военные запчасти в России, а также на складах украинской армии, а цены на них часто не соответствовали каким-либо нормам качества и накручивались в разы. В расследовании указывается, что по сговору с руководством "Укроборонпрома" указанная продукция продавалась на предприятия украинского оборонпрома. Журналисты утверждают, что таким образом были хищения не менее 250 млн гривен.

В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял, что еще допускает факт контрабанды в военное время, но наживу назвал неприемлемой. Он анонсировал в ближайшем будущем подозрения причастным к хищению средств и направить уголовные производства в суд.

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